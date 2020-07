Keukenflaters... ’Zijn linkerwenkbrauw is nooit meer helemaal terug gegroeid’

Geflambeerd

Lot (51): „Mijn broer was 14 toen hij met een mes een stuk tosti uit het broodrooster wilde peuteren. Lang verhaal kort: de stroom stond er nog op, er was sprake van een steekvlam, het broodrooster begon te smeulen en zijn linkerwenkbrauw is nooit meer helemaal terug gegroeid. In plaats van blij te zijn dat hij nog leefde en het huis niet was afgefikt, ging mijn moeder uitvoerig in op het feit dat we voor tosti’s een ijzer hadden en dat ze niet in het broodrooster hoorden. Ik mis de jaren zeventig...”

Erectie

Sandra (37): „Nog op zoek naar een leuke traktatie voor op school? Ik had bevroren halve banaantjes aan een satéprikker in de gesmolten chocolade gedoopt. Gestold zag het eruit als een penis in erectie, compleet met voorhuid en eikel. Ze smaakten prima, maar we zijn toch maar voor komkommerkrokodillen gegaan, uit vrees voor een gesprek met onze ’juf Ank’.”

’Eggplosie’

Eline (31): „Ik had haast en dacht dat je best even snel een ei kan koken in de magnetron. Lang verhaal kort: dat kan dus niet. Nou ja, niet als je daarna niet drie uur lang het apparaat wilt leegschrapen na een ’eggplosie’.”

Wanneer het naar meer smaakt...

De VROUW-rubriek ’Opgebiecht’ is gebaseerd op waargebeurde verhalen.