’Gokken maakt je intens ongelukkig, maar ja, dat verkoopt niet’

Ex-verslaafde

„Ik stoor me er mateloos aan, aan al die stralende gezichten in reclames die ons voorhouden dat gokken goed voor je is. Zeker in de tijd dat er nog BN’ers waren die ons goktechnisch in die val wilden lokken, heb ik met enige regelmaat op het punt gestaan de kop van Andy van der Meijde op posters te bekogelen met wat ik op dat moment maar bij me had. Een ex-verslaafde een uithangbord van iets extreem verslavends maken: wie verzint dat?

Boodschap

Per dag worden er 2,2 miljoen mensen blootgesteld aan gokreclames op de zenders van de NPO (bron Ster). Dagelijks alleen daar al 15 spotjes – en dan hebben we ook nog de overdaad aan reclames online en in abri’s bij bushaltes. Je ontkomt er niet aan en de boodschap is helder: Gokken is hartstikke hip, kom het ook doen, geef er je geld aan uit, het maakt je intens gelukkig.

Door geld geregeerd

Maar realistischer zou zijn: Gokken is ongelooflijk verslavend, begin er nooit aan, bewaar je geld voor belangrijke zaken, gokken maakt je onderaan de streep intens ongelukkig. Maar ja, dat verkoopt natuurlijk niet. En in een door geld geregeerde wereld, maakt een verslaafd kind meer of minder niets uit. Dat lossen de ouders wel op, op de GGZ hoeven ze immers niet te rekenen.

Een miljard

Nederlanders gokken online meer dan voor de openstelling van de markt was verwacht, zo blijkt uit cijfers die toezichthouders de Kansspelautoriteit verzamelde. In de eerste helft van het jaar werd 486 miljoen euro vergokt, mogelijk komt dat getal einde van dit jaar boven een miljard uit. Uit cijfers blijkt dat jongeren tussen de 18-23 bovengemiddeld actief zijn; een op de vijf accounts is van iemand in die leeftijd.

Online casino’s

De gokmarkt floreert. Je hoeft alleen maar even je telefoon te pakken en de gokreclames dansen over je beeldscherm. Voor het puberbrein waanzinnig aantrekkelijk, natuurlijk. Wie wil de kans op een paar duizend euro nou niet missen? En zo begint een kind eraan. Het echte leven moet nog beginnen of de spaarrekening is verdampt en het zuurverdiende salaris van het bijbaantje rechtstreeks afgedragen aan een online casino.

Schofterig

Waarom zou je dát als overheid faciliteren, sterker nog, laten aanmoedigen? Deze jongeren hebben het financieel al zo lastig. Ze hebben voor hun studie het leenstelsel door de strot gedrukt gekregen, ze wonen in een land waar de huizenprijzen zo schofterig hoog zijn, dat ze never nooit iets kunnen kopen. En dan worden ze ook nog, met instemming van de mensen die ons land leiden, overgehaald het geld dat ze hebben, te vergokken.

Kalf verdronken

De reclames zouden in januari 2023 stoppen. Maar nu misschien eind maart. Tja, waarom zou je achter zoiets echt fikse vaart zetten? Onze regering wil er eerst nog even over babbelen. Het moet nog langs wat partijen die er een plasje over willen doen. Een beetje door laten modderen en wat aan laten sudderen kan best toch? Het kalf is nu toch al verdronken, dan is er weinig haast de put te dempen.

Lege rekening

Het is de zoveelste politieke misser en niemand pakt z’n verantwoordelijkheid. Ondertussen zitten er in talloze gezinnen ouders met de handen in het haar, ten einde raad, omdat hun kind gokverslaafd is. Maar ook relaties staan onder grote druk, omdat een partner het niet kan nalaten te kijken of hij dit keer wel die grote prijs binnensleept. Een korte kick en daarna een diep dal. Het gapende gat van een lege rekening of erger: torenhoge schulden.

Roepende in de woestijn

Gokken heeft met leuk vermaak helemaal niks te maken. Als een zombie op je telefoon spelletjes spelen en in no time je geld verbrassen, brengt alleen maar ellende. Haal die reclames van de tv en wat mij betreft wordt online gokken per direct weer verboden. Maar ik vrees dat ik een roepende in de woestijn ben. Dit verlies ik glansrijk van de dikke knaken die ermee verdiend worden.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.