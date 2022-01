Antwoord op al jouw vragen over de Lekker in je vel-challenge

Waarom komt er geen vlees voor in de weekmenu’s?

Dokter Tamara: „Minder vlees eten is goed voor je gezondheid, het milieu en dierenwelzijn. We willen laten zien dat je ook zonder vlees een lekkere en gezonde maaltijd kunt bereiden. Als je wel behoefte hebt aan een stukje vlees, kan je dat gewoon aan een gerecht toevoegen. Het liefst geen rood vlees, maar onbewerkte kip of gevogelte. Rood vlees vergroot de kans op darmkanker en hart- en vaatziekten.”

Moet ik supplementen slikken omdat er geen vlees voorkomt in de weekmenu’s?

Dokter Tamara: „Nee absoluut niet. Als je veganistisch eet moet je vitamine B12 slikken. Dit komt alleen voor in dierlijke producten. In de weekmenu’s staan voldoende dierlijke producten waar vitamine B12 in zit. Denk daarbij aan zuivel, eieren en vis. Als je de recepten volgt kom je niks te kort.”

Waar kan ik koolhydraatarme noedels en pasta kopen?

Dokter Tamara: „In alle supermarkten zijn deze wel te vinden. Ook in natuurwinkels kun je dit vaak kopen. Als je het niet in de schappen ziet staan, kun je de supermarktmanager vragen. Hij of zij kan dit dan eenvoudig voor je bestellen. Maar over het algemeen verkopen supermarkten wel bloemkool- of broccolirijst, courgette spaghetti of pompoen lasagnebladen. Je kunt ook zelf koolhydraatarme lasagnebladen maken door courgette of aubergine in hele dunne plakken te snijden.”

Moet ik de weekmenu’s helemaal volgen?

Dokter Tamara: „Nee dat hoeft niet. Je kunt er helemaal je eigen draai aan geven. Als je in de ochtend geen tijd hebt om het ontbijt uit het weekmenu te maken, kun je voor een makkelijker ontbijt kiezen. Denk bijvoorbeeld aan Griekse Yoghurt 10 %, volle yoghurt of kwark met noten en fruit. Kies dan wel voor fruit dat lager in suikers zit zoals appel, kiwi, aardbeien of blauwe bessen. Heb je ook tijdens de lunch niet veel tijd om in de keuken te staan? Kies dan bijvoorbeeld voor koolhydraatbeperkte crackers met beleg. Je kunt hierbij denken aan Wasa-crackers vezelrijk, Tasty Basics crackers en Fjord crackers. Let erop dat je de crackers royaal belegt, bijvoorbeeld met een gekookt eitje, pindakaas, kaas of hummus. Alleen kipfilet of rookvlees als beleg is erg mager. En eet bij de lunch wat snackgroenten als tomaatjes of wortels.”

Sinds ik meedoe aan de challenge heb ik last van buikpijn en hoofdpijn. Hoe kan dit?

Dokter Tamara: „Het kan even duren voordat je darmen gewend zijn aan een verandering in je voedingspatroon. Houd goed in de gaten of de klachten overgaan. Mogelijk zijn er bepaalde producten waar je minder goed tegen kan. Hoofdpijn kan ook een gevolg zijn van een verandering in je eetpatroon. De klachten moeten na een week tot anderhalve week overgaan. Anders raad ik het aan om toch even naar de huisarts te gaan. Daarnaast is te weinig drinken ook een veelvoorkomende oorzaak van hoofdpijn. Let erop dat je voldoende drinkt.”

Heb je tips om meer water te drinken?

Dokter Tamara: „Het kan helpen om altijd een flesje water naast je te hebben staan. Spreek met jezelf af dat je deze twee tot drie keer per dag vult. Een andere tip is om je flesje of glas meteen weer te vullen zodra hij leeg is. Het is belangrijk om voldoende water of thee te drinken.”

Ik ben tussen de maaltijden door misselijk en slap. Wat kan ik daaraan doen?

Dokter Tamara: „Het kan zijn dat je maaltijd niet voldoende voor je is of juist teveel. De porties zijn afgemeten op een gemiddeld persoon, maar het kan zijn dat jouw behoefte anders is. Wees je eigen onderzoeker, kijk wat bij jou past.”

Hoe kies ik een goed alternatief als ik een ingrediënt niet lust?

Dokter Tamara: „Dat hangt af van het ingrediënt waar je een alternatief voor zoekt. In sommige recepten bepaalt een ingrediënt de smaak van het gerecht. Dan kan het lastig zijn om dit ingrediënt te vervangen. Je zou dan van een ander gerecht dat je wel lekker vindt een grotere portie kunnen maken en hier twee dagen van eten. De gerechten kun je ongeveer drie dagen in de koelkast bewaren. Een ingrediënt dat meer een toevoeging aan het gerecht is kun je wel gewoon vervangen. Als je bijvoorbeeld geen noten lust kun je deze vervangen met producten die ook vetten en eiwitten bevatten. Denk bijvoorbeeld aan ei, kaas of olijfolie.”

Ik ben nog niks afgevallen of zelfs aangekomen sinds ik meedoe aan de challenge. Hoe ga ik om met deze teleurstelling?

Dokter Tamara: „Je gewicht zegt bij lange na niet alles. Je lichaam moet altijd even wennen aan aanpassingen in je voedingspatroon. Het kan zijn dat je daardoor wat meer vocht vasthoudt en dus wat zwaarder bent. Dit hoeft geen vettoename te betekenen. Daarbij schommelt je gewicht dagelijks. Als je maar één keer per week weegt, kan dat een vertekend beeld geven. Dit kan erg demotiverend werken. Je kunt ervoor kiezen om jezelf meerdere keren per week te wegen en daar een gemiddelde van te nemen. De gemiddelden zet je dan per week naast elkaar. Ook kan de overgang invloed hebben op het gewichtsverlies. Als je in of na de overgang zit kan afvallen wat langer duren. Geef het de tijd.

Voel je ook vrij om de porties aan te passen. De weekmenu’s zijn per dag rond de 1750 kcal. Een volwassen vrouw heeft gemiddeld gezien 2000 kcal nodig. Je zou met dit tekort van 250 kcal dus kunnen afvallen. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar je eigen leefstijl en of deze hoeveelheid daarbij past. Je kunt de porties vergroten of verkleinen.”

