’Moederhartmoeders maken zichzelf weer compleet belachelijk’

Als mij een ding wel duidelijk is geworden de afgelopen week, is dat je Moederhartmoeders niet mag aanvallen. Je mag ze niet ’gek’ noemen. Of ze afdoen als een stelletje linksdraaiende, onrust stokende rubberentegel-egoïsten. Mijn inbox zat weer eens vol boze mails over hoe ik beter dood kon gaan of in elk geval zelf nooit kinderen had mogen krijgen. Moederhartmoeders en hun aanhang kenmerken zich niet bepaald door fatsoen. Wel door een gebrek aan verstand.

Zwaar overtrokken

Eigenlijk hoef ik ze helemaal niet gek te noemen, zonde van de inkt. Deze vrouwen maken zichzelf namelijk toch wel belachelijk. Zo deelde een van de moeders, een jurist en mede-ondertekenaar van de ronduit zwaar overtrokken moederhartbrandbrieven, enkele nogal opmerkelijke berichten op Instagram, waaronder: ’Pfff, bizar… Niet gevaccineerd, maar wel alle cliënten waar ik mee werk en ook een aantal collega’s. Sinds januari geen menstruatie gehad, terwijl mijn cyclus daarvoor tussen de 30 en 35 dagen was Zieke paniek al met de gedachte zwanger te zijn, maar dat is niet zo. Toeval? Denk ’t niet.’

Zwitsers uurwerk

Daar haken dan weer allemaal vrouwen op aan die ook ineens niet meer de menstruatiecyclus van een Zwitsers uurwerk hebben en ineens begrijpen waardoor dat komt. Het komt (denken zij) door de vaccinaties. Niet bij zichzelf, maar bij anderen, want laat duidelijk zijn: deze Moederhartmoeders laten zich natuurlijk absoluut niet inspuiten met het gif dat onze overheid ergens voor een prikkie uit het riool van een chemische fabriek gevist heeft (met het doel de mensheid nog voor 2024 vrijwel compleet uit te roeien ten faveure van de rijksten der aarde).

Geen enkele garantie

Ik weet niet waar ik moet beginnen in het duiden van de complete gestoordheid van deze boodschap. Ik doorliep tijdens het lezen een paar emotionele stadia: van heel verbaasd kijken tot keihard lachen, tot zachtjes huilen, want Hoe Komen Mensen Zo Dom? Moederhartmoeder De Kleine Activist is dus jurist en lijkt daarmee gestudeerd te hebben. Dat geeft dus geen enkele garantie op logisch nadenken. Je kunt wel keihard willen dat je kind later een studie afrondt en dat zien als de enige weg naar succes, maar misschien is werken met de handen ineens toch zo gek nog niet.

Zwanger of dood

Och, die Moederhartmoeder, ze deelde ook al een foto van een kinderhandje, ’helemaal kapot’ door het vele wassen. Het is me allemaal wat. Wel zo’n foto maken, posten en een drama maken om precies NIKS, maar niet de tegenwoordigheid van geest hebben even naar de drogist te rijden om de ruwe plekjes in te smeren met een crème. Maar ja, van zo’n crème kun je misschien wel kanker krijgen. Of zwanger worden. Of doodgaan – laten we ook die kans niet onderschatten.

Schokkend

Een andere ’bezorgde’ moeder deelt vandaag een bericht waarin ze de link met miskramen en vaccinaties legt. Ook dat nog. En dan zijn die vrouwen dus niet zelf gevaccineerd, maar hun baas en een collega, mind you! Het is schokkend. Niet de inhoud van de berichten, maar het feit dat vrouwen dit daadwerkelijk geloven. Ik mag niet alle Moederhartmoeders over één kam scheren, maar kom op, je wil toch met een beetje verstand niet horen bij een groep die zich laaft aan deze waanzin?

Gezondheid

Waar ik vorige week nog vroeg of we de term moederhart alsjeblieft terug konden krijgen, mogen de Moederhartmoeders ’m van mij nu houden. ’Stik er in’, ben ik geneigd te zeggen. Geef mij maar Gezondverstandmoeders, daar heeft de wereld en daar hebben vooral kinderen meer aan. Wat heb je aan een stel vrouwen die alleen maar zichzelf, hun coach, hun al even zo ernstig geflipte vriendinnen of hun ayahuascatrip (daar gaat De Kleine Activist zich nu toe wenden) vertrouwen. Het zal je vrouw zijn. Het zal je moeder zijn. Het zal je #moederhart zijn. Gebruik je #GEZONDVERSTAND.