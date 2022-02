Daghoroscoop 26 februari - Liefde kan je overrompelen, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Qua huis en gezin lijkt er dit jaar weinig reden tot bezorgdheid; zaken blijven zoals ze zijn en zoals ze vorig jaar waren. Na 20/8 kan een renovatie van je woning in de planning staan die onverwacht in de papieren kan lopen. De kans bestaat dat je een beroep moet doen op je familie.

ZONDAG JARIG

Het lijkt waarschijnlijk dat je ook dit jaar vooral thuis zult werken; misschien start je wel een bedrijf vanuit je huis. Denk in dat geval ook aan het installeren van fitnessapparatuur zodat je toch genoeg lichaamsbeweging krijgt. Wacht met grote veranderingen of reparaties in huis tot na half augustus.

RAM

Doe geen werk waarvoor je niet bent opgeleid; je kunt meer onheil aanrichten dan problemen verhelpen. Let op eigendommen en doe bij vermissing meteen aangifte. Een romantisch intermezzo kan voor afleiding zorgen.

STIER

Vergelijk prijzen als je een grote aankoop moet doen en verdiep je in de functies die voor jouw belangrijk zijn. Doe kalm aan als je moe bent of je niet lekker voelt. Houd het been niet onnodig stijf als je het met iemand oneens bent.

TWEELINGEN

Een idee of plan dat geruime tijd geleden ontstond kan nu op gang komen. Een droom lijkt onverwacht te verwezenlijken. Een ongedwongen weerzien met een oude bekende zal een prettige herinnering achterlaten.

KREEFT

Met een medewerker kan ruzie ontstaan over normen of geld; laat je niet door boosheid intimideren. Luister eens goed naar wat anderen te zeggen hebben, vooral over wat zij waardevol vinden. In de liefde heerst vrede.

LEEUW

Een geschikt weekend om een nieuwe partner aan familie voor te stellen. Stel je niet aan als je nerveus bent. Kom een naaste met wie het de laatste tijd niet zo botert tegemoet. Creatief werk zal voldoening geven.

MAAGD

Een financiële deal kan nog gunstiger uitpakken dan je dacht. Je zult een paar plannen die niet te realiseren bleken toch kunnen uitvoeren. Wees niet bang om tijdens een bijeenkomst lucht te geven aan je politieke ideeën.

WEEGSCHAAL

Je zult zin hebben om met het weekend te beginnen. Misschien kun je een paar dagen op stap. Vrouwe Fortuna heeft het goed met je voor; koop een lot en ga daarvoor zelf naar het verkooppunt.

SCHORPIOEN

Je creativiteit kan een uitweg zoeken; probeer iets nieuws. Ga naar buiten als je alleen thuis bent en adem frisse lucht in, maar blijf binnen als je je niet optimaal voelt. Liefde kan je overrompelen en zal tot nadenken stemmen.

BOOGSCHUTTER

Voldoende rust, veel lichaamsbeweging en gezonde voeding zijn cruciaal om je ster te laten stralen. Bespreek het met degenen met wie je jouw leven deelt als je jouw leefwijze wil veranderen.

STEENBOK

Een lang gekoesterde wens kan in vervulling gaan maar je moet wel direct toehappen. Luister naar de geïnspireerde ideeën van een nieuweling(e) in je vriendenkring. Je openhartige reactie zal gewaardeerd worden.

WATERMAN

Familie kan een onredelijk beroep op je doen. Zoek uit wat daarachter zit en zeg niet meteen “nee”. Verdring gedachten aan je werk als je met een probleem worstelt. Een oplossing zal zich volgende week aandienen.

VISSEN

Bereid werkzaamheden in en rond je huis goed voor. Weet wat het bespaart om dingen zelf te doen, dan weet je ook wat het mag kosten als je het laat doen. Houd je aan gemaakte afspraken, ook al heb je geen zin.

