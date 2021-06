Wat doe jij als je beste vriendin zich niet wil laten vaccineren?

Het is bekend dat niet iedereen in Nederland zich wil laten vaccineren tegen corona. De redenen hiervoor zijn verschillend. De een wil de lange termijn gevolgen afwachten, de ander neemt de prik niet vanwege zijn of haar geloofsovertuiging. Wat de reden ook is, het zorgt ervoor dat gevaccineerden en niet-gevaccineerden een weg moeten vinden in hoe zij vervolgens met elkaar omgaan.

Stel, je beste vriendin, zus of dochter kiest ervoor zichzelf niet te laten vaccineren, terwijl jij volmondig ‘ja’ zegt tegen die prik (of twee prikken). Of een teamgenoot in je sportteam weigert de prik. Ook op het werk mag een werkgever niemand verplichten een coronavaccinatie te nemen, wat doe jij als een collega zich niet wil laten vaccineren?

Overtuigen of vermijden?

Zou jij proberen je beste vriendin, collega of familielid over te halen? Ga je de discussie aan en probeer jij haar te overtuigen om tóch de prik te halen?

Of brand jij je vingers hier niet aan? Het is waarschijnlijk niet zo makkelijk iemand te overtuigen van een andere mening en het zou eventueel de sfeer van een afspraak of zelfs een relatie kunnen verpesten. Het onderwerp vermijden, maar elkaar wel gewoon blijven zien is daarom een optie. Of kies jij ervoor de niet-gevaccineerde voorlopig niet uit te nodigen?

Praat mee

