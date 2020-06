Daghoroscoop 15 juni

VANDAAG JARIG

Uw carrière is al veel jaren belangrijk voor u en dit jaar nóg meer dan voorgaande, vooral ook omdat u ambitieuzer bent dan anders. U hebt het gevoel te zijn geboren met een missie: u wilt veel bereiken in het leven en met Neptunus in uw horoscoop worden uw hoge idealen nog sterker.

RAM

Onderneem nu stappen die u een trede hoger op de maatschappelijke ladder kunnen brengen. Maak een financiële planning voor de lange termijn. Neem het initiatief voor gesprekken en durf de touwtjes in handen te nemen.

STIER

Een goede dag voor studie en mentale arbeid. Geef creatieve belangen voorrang op sociale contacten. Wees beschikbaar als men een beroep doet op uw onpartijdigheid, al kan er meer van u worden verwacht dan u bereid bent te geven.

TWEELINGEN

Breng uw ideeën met charme en overtuigingskracht aan de man. Er rust zegen op afspraken met vertegenwoordigers, adviseurs en leraren. Een contract kan getekend worden. In een privé kwestie kunt u echter worden teleurgesteld.

KREEFT

U kunt nu oogsten wat u hebt gezaaid waar het uw eigen kleine wereld betreft van familie en vrienden. U communiceert vandaag goed en mag trots zijn op hetgeen u tot stand hebt gebracht. Kijk uit naar een nieuwe investering.

LEEUW

Culturele en intellectuele belangen moeten voorrang hebben op zakelijke. Verwacht niet dat iedereen het met u eens zal zijn. Door uw geliefde op een voetstuk te plaatsen neemt de kans toe dat deze daar een keer vanaf valt.

MAAGD

Uw oordeel op financieel gebied lijkt juist. Er kunnen zich zakelijke kansen voordoen die u een voorsprong geven. Meng geen zaken met plezier; het zou u in verlegenheid kunnen brengen. Accepteer dat uw partner ook maar een mens is.

WEEGSCHAAL

U kunt uzelf veel financiële rompslomp besparen door het regelen van uw pensioen en beleggen van uw geld uit handen te geven aan een expert. Verknoei een leuke gebeurtenis niet door ruzie te maken over een geld kwestie.

SCHORPIOEN

U kunt vandaag trots zijn op iets wat u eerder hebt gedaan en u zult daarover helder willen communiceren. Oogst wat u eerder hebt gezaaid in uw relaties met familie en vrienden. Wees voorzichtig in het verkeer en app niet.

BOOGSCHUTTER

Een prima dag voor gezamenlijke activiteiten, hoewel u op uw hoede moet zijn voor iemand die kennelijk jaloers is. Er kunnen nieuwe zakelijke kansen ontstaan; goede en minder goede, en dat zult u snel doorzien.

STEENBOK

Werk zal gestaag vorderen en u kunt een aantrekkelijke kans krijgen om te investeren. Huiselijke belangen worden goed behartigd maar een samenwerking kan minder vlot verlopen. Met extra inspanning bereikt u wat u wilt.

WATERMAN

Stort u op het werk dat u onder handen hebt en maak u niet te veel zorgen over trammelant thuis of in de familie. Contractuele zaken zouden naar wens moeten verlopen. Anderen zijn bereid u tegemoet te komen.

VISSEN

Privé aangelegenheden zullen u bezighouden nu u weet waar u op aan wilt sturen. Met wat extra inzet blijft u de concurrentie een stap voor. Verwacht geen dankjewel voor elk aardig gebaar uwerzijds. Een openbaring zorgt voor opluchting.