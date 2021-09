’Mijn moeder trekt haar oudste kleinkind voor’

„Mijn moeder heeft al jarenlang een voorkeur voor mijn oudste zoon van 12. Ik heb verder nog twee kinderen van 10 en 7. Natuurlijk snapte ik het dat ze mijn oudste helemaal opslokte na zijn geboorte: het was haar eerste kleinkind en ze had ontzettend naar zijn komst uitgekeken. Die liefde is nu, 12 jaar later, onverminderd, maar ze is haar twee andere kleinkinderen helaas niet op dezelfde manier gaan behandelen.”

„Natuurlijk houdt ze onvoorwaardelijk van alle drie, maar ze trekt mijn oudste echt in alles voor. Ze vraagt hem het hemd van het lijf terwijl ze bij de anderen kort informeert naar de stand van zaken op school. Ze komt af en aan met kleinigheidjes aanzetten, terwijl de anderen niets krijgen. ’Van hem weet ik beter waar hij van houdt’, zegt ze dan, maar dat is toch geen reden om hem te overstelpen met cadeaus en de anderen niets te geven? En als klap op de vuurpijl denkt ze maar al te goed te weten wat het beste voor hem is en stalkt me met goedbedoeld advies. Over de jongsten heeft ze dan weer niets te zeggen.”

„Ik ben bang dat mijn kinderen iets merken van de voorkeursbehandeling. Dat de oudste zich boven de rest geplaatst voelt bijvoorbeeld, en dat de jongsten zich minder waard voelen. Moet ik dit met mijn moeder bespreken?”

Niet bespreken

Het antwoord op die laatste vraag is volgens familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt een resoluut ’nee’. „Absoluut niet ter sprake brengen, anders ben je nog verder van huis”, zegt zij stellig. „Je moeder zal alleen maar in de verdediging gaan en het voortrekken ontkennen, en dan is de kwetsing nog groter.”

Geschiedenis

„In dit soort situaties is er altijd een geschiedenis en er is altijd een reden dat een grootouder een kind voortrekt. Misschien is de geboorte problematisch geweest, misschien lijkt dit kind op haar eigen moeder, misschien heeft dit kind altijd meer aandacht of hulp nodig gehad. Het kan ook zijn dat zij zelf het gevoel heeft haar eigen kind tekort gedaan te hebben, waardoor ze iets wil inhalen nu ze oma is. Als grootouder krijg je immers als het ware altijd een herkansing in het leven. Ze heeft in elk geval waarschijnlijk zelf niet eens door dat ze haar oudste kleinzoon een voorkeursbehandeling geeft en kan er dus ook zelf niets aan doen. Praten lost daarom in deze kwestie helemaal niets op.”

Actie ondernemen

Als je wilt dat er iets verandert, moet je als moeder zelf actie ondernemen, vindt Van den Eerenbeemt. „Stuur je andere kinderen bijvoorbeeld om en om in hun eentje naar oma, zodat zij hen ook zonder hun oudste broer meemaakt. Ook kun je haar positieve berichten sturen over haar andere kleinkinderen: ’Goh, kijk eens wat een mooie tekening’, of ’Hé, kijk eens, hij heeft gewonnen met voetbal’. Breng hen op een positieve manier bij haar onder de aandacht.”