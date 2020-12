’Zeg, ouders, weleens overwogen je kind op te voeden?’

Nog even gauw boodschappen doen. Ik loop met mijn mondkapje over straat. Op de hoek staat een groepje jongens, een man of zes, van een jaar of zestien. Ze dragen geen mondkapje. Een zevende jongen komt aanfietsen. ‘Kom net van de teststraat’, roept ie. ‘Krijg vanmiddag de uitslag’. Blijmoedig springt ie van z’n fiets. ‘Balen man’, zegt een van zijn vrienden terwijl hij hem op de schouders slaat…

Chillen met Stijn

Waar ging het mis? Niet bij de persconferenties van de minister-president, niet bij de talkshows waar de ene viroloog na de andere ons op het hart drukt ons aan de regels te houden, niet op de scholen die hun deuren hebben gesloten om het aantal besmettingen in te dammen. Waar dan wel? Eh… thuis? ‘Mam, ik ga nog even langs de teststraat en daarna heb ik afgesproken met Stijn en Dieter.’ ‘Oké schat, we eten om zeven…’

Wel eens overwogen je kind op te voeden? Ja, sorry dat ik het vraag, maar het moet me gewoon van mijn hart. Want wéér lees ik diezelfde koppen: ‘Hoe zorg ik dat mijn puber zich aan de lockdownregels houdt?’ ‘Hoe voorkom ik dat mijn tiener gaat muiten?’ ‘Ik vind het niet verstandig als mijn kind met vrienden afspreekt. Hoe houd ik hem binnen?’

Nou kijk, ik leg het één keer uit: je verbiedt het. Daar heb je geen uitgebreide gebruiksaanwijzing voor nodig; een simpel ’nee’ is afdoende. Mag ik? Nee! Kan ik? Nee!

Consequenties

En als ze dan niet luisteren? Tja, dan ga je gewoon in een hoekje liggen huilen omdat je mislukt bent als opvoeder… Nee, natuurlijk niet. Dan zet je je mamastem op en zeg je zonder met je ogen te knipperen dat er in dat geval consequenties zullen volgen. En die volgen dan ook.

Toch afspreken, de deur uit, muiten met vuurwerk? Dan geen zakgeld en jouw laptop verdwijnt tot nader order uit je kamer. Het is kerstvakantie en dat blijft het voorlopig nog, gezien de coronacijfers, dus voor school heb je hem niet nodig. En trouwens, lever dat mobieltje ook maar in. Vanaf nu betaal ik de rekening niet meer, dus je hebt er toch niks meer aan.

Lekker ouderwets

Gewoon lekker ouderwets, met harde hand. In overdrachtelijke zin dan. Ik pleit niet ineens voor lijfstraffen, alleen maar voor een wat gedegener manier van opvoeden. Dat kun jij! Toen je puber een peuter was, greep je toch ook in als hij of zij dingen deed die niet door de beugel konden? Een ander kind door de zandbak sleuren? Hup, zonder pardon naar huis. Ga op je kamer maar eens nadenken of dat lief was, zoals je tegen dat jongetje deed. De muur vol schilderen met balpen? Zelf helpen schoonmaken en vanavond geen Sesamstraat. Fikkie stoken in de schuur met de buurjongen? Een week huisarrest. En nee, Timmie mag dus ook niet hier komen spelen.

Er is niet zoveel veranderd hoor, sinds toen en nu. Ze zijn gegroeid, maar het zijn nog steeds jouw kinderen. En als die stomme dingen doen, dan moet je ingrijpen.

Moedeloos

Natuurlijk, er zijn gevallen waar je als ouder echt geen grip meer op krijgt. Ik vind niet dat je als vader of moeder per se verantwoordelijk bent voor het gedrag van een ontspoord kind. Een tiener met een drugsprobleem bijvoorbeeld, kan je verbieden wat je wilt, uiteindelijk luistert-ie toch niet en gaat-ie er bovendien met je portemonnee vandoor. Dan kun je maar het beste een professionele hulpverlener inschakelen. En zo zijn er natuurlijk ook kinderen met verstandelijke beperkingen waarbij boodschappen moeizaam landen, of met een psychische stoornis waar sowieso al nooit een land mee te bezeilen is. Maar over deze groep heb ik het niet. Ik ga geen ouders bekritiseren die hun uiterste best doen en moedeloos moeten toezien hoe hun kind steeds verder afglijdt. Die hebben het al moeilijk genoeg.

Dadelijk vinden ze je niet meer lief

Maar het gros van de ouders heeft gewoon een kind dat niet luistert en zijn/haar eigen gang gaat omdat het de vader en moeder volslagen ontbeert aan enige vorm van opvoedskills. Niet omdat we niet kunnen, maar omdat we niet willen. Want stel dat onze kinderen ons niet lief meer vinden; wat moeten we dan?

‘Kijk, ik ben papa, ik ben je beste vriend. Natuurlijk snap ik heel goed dat je naar een feestje wilt. Maar vind je dat zelf verstandig? O, je gaat toch. Nou, veel plezier dan hè. Maar papa vindt het niet zo slim hoor…’ ‘Hallo, ik ben mama. Ik ben eigenlijk nog een meisje. Iedereen denkt dat mijn dochter en ik zusjes zijn. En zo voelen we ons ook. Net alsof we even oud zijn… Kom, dan maken we nog een selfie samen. O, je gaat chillen bij vriendinnen… Maar corona… Nee joh, ik ben geen oud zeikwijf. Hoe kun je dat nou zeggen? Wije zijn toch ook vriendinnen? Geef de meisjes maar een fijne knuffel van me. Zullen we dan straks nog samen een wijntje doen?’

Trots

En weet je dan wat nog het ergste is? Dat er dus ouders zijn die er nog trots op zijn ook dat hun kinderen de hand lichten met alle regels die verdere verspreiding moeten voorkomen. ‘Ja gut, onze Kelly is zo populair…’; ‘Joep heeft gewoon een uitgesproken mening’… En jullie vinden het raar dat jullie pubers voor geen centimeter naar jullie luisteren en gewoon hun eigen gang gaan?

Momenteel vindt het grootste aantal besmettingen plaats onder jongeren. En nee, daar zijn ze zelf niet als enige schuldig aan. Dat onvolgroeide puberbrein voorziet niet wat op de lange termijn de gevolgen zijn van de daden van vandaag. Maar hé mama, hallo papa, jij wel, mag ik hopen. Doe dan onderhand eens wat in je functieomschrijving van het ouderschap staat en houd je kind eens wat beter bij de les.