Tussen de lakens Wendy sprak af met een gigolo: ’Het was iedere euro waard’

’Het doen met iemand die er zijn werk van heeft gemaakt is echt heel andere koek dan het doen met een man die maar wat aanrommelt.’ Ⓒ Getty images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Wendy (45). Na haar scheiding, nu ruim drie jaar geleden, had ze even tijd voor zichzelf nodig. Ze miste geen man, wel seks. Op Tinder vond ze het niet, bij de gigolo waar ze vorige maand een afspraak mee maakte, wel.