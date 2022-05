Daghoroscoop 2 mei - Een privérelatie wordt liefdevoller, Ram!

VANDAAG JARIG

Jouw carrière vervult dit jaar de hoofdrol. Zowel je status als positie vertoont een stijgende lijn, maar dat verdien je dan ook dubbel en dwars. De aanwezigheid van Saturnus in je horoscoop is er verantwoordelijk voor. Je slagen heeft te maken met het feit dat je de top bent in jouw tak van sport.

RAM

Je zult moeite hebben je te concentreren als je van een vakantie droomt. Zet alvast wat geld opzij als de bestemming vaststaat. Je kunt ook de kans krijgen voor je werk op reis te gaan. Een privérelatie wordt liefdevoller.

STIER

Begin de week met het maken van afspraken. Je bent nu goed in staat zaken door te drukken, al zal de tegenpartij zich niet zomaar gewonnen geven. Blijf doelgericht bezig en laat je niet afleiden. Vraag zo nodig advies aan een vertrouweling.

TWEELINGEN

Je vermogen om anderen te beïnvloeden is groter dan anders en dat komt van pas als je veel aan je hoofd hebt. Je kunt gemotiveerd raken om aan lastige onderhandelingen te beginnen. Stel je daarbij niet arrogant of koppig op.

KREEFT

Je zult voldoening putten uit service en openstaan voor anderen, maar het kan ook tijd zijn om je terug te trekken uit het sociale circuit. Onderzoek dat bij jezelf. Het is noodzakelijk dat je emotioneel in balans bent. Focus op resultaat.

LEEUW

Begin de dag rustig. Een gevolgd dieet kan een gunstig beeld te zien geven; als je er goed uitziet zul je zin hebben iets leuks aan te trekken. Ruim jouw werkkamer op. Een medische controle kan iets aantonen dat behandeld moet worden.

MAAGD

Begin met een project dat je al een tijdje hebt voorbereid. De kans bestaat dat je van een artistiek talent of een bezigheid in jouw carrière profijt kunt hebben. Wees niet te bescheiden als je ideeën presenteert. Trotseer elke vorm van kritiek.

WEEGSCHAAL

Durf optimistisch te zijn; een speciaal doel wordt bereikt zoals je het wilt. Voorzichtigheid is echter geboden. Voer belangrijke gesprekken achter gesloten deuren. Berg papieren die niet voor andere ogen bestemd zijn goed op.

SCHORPIOEN

Een goed moment om je te beraden op jouw normen en waarden en hoe je staat ten opzichte van de wereld om je heen. De volgende weken lijkt er sprake te zijn van een nieuwe financiële cyclus. Ga er verstandig mee om als je veel verdient.

BOOGSCHUTTER

Je kunt duf zijn na een roerige avond met lange gesprekken en je misschien schuldig voelen als je het huis liefst snel wilt verlaten. Moet je kiezen tussen verschillende functies, kies dan voor de plaats waar je initiatieven kunt nemen.

STEENBOK

Fysieke symptomen kunnen je dwingen thuis te blijven. Je presteert beter als je fit bent, dus geef het lichaam tijd te recupereren. Ook als je je goed voelt, blijf je misschien liever thuis om met een nieuw project te beginnen.

WATERMAN

Een geheime afspraak kan naar buiten komen als je niet discreet bent geweest. Schenk niemand nu te veel vertrouwen. De tussenkomst of het advies van een partner kan zorgen wegnemen. Misschien kun je morgen vrij nemen.

VISSEN

Door je goed te kleden word je opgemerkt. Zend het juiste signaal uit door goede smaak en kwaliteit uit te stralen. De rol die je speelt in een team of groep is cruciaal, maar dring je niet op. Met diplomatie bereik je wat je voor ogen staat.

