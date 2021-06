Daghoroscoop 11 juni - Gekibbel thuis kan de sfeer verzieken, Ram!

VANDAAG JARIG

Je financiële intuïtie is goed en dat betekent dat je mazzel kunt hebben. Je zult er plezier aan beleven jezelf, als het ware, opnieuw uit te vinden en de wereld een ander beeld te presenteren. Financiële meevallers kunnen daarvan de oorzaak zijn. Doe in de zomer wat je het liefst doet, fijn toch?

RAM

Wees voorzichtig in discussies; anderen raken snel van de kook, met ruzie of een heftig debat tot gevolg. Ook gekibbel thuis kan de sfeer verzieken. Zeg essentiële afspraken liever af of, als dat niet kan, houd de gesprekken dan luchtig.

STIER

De kosmos helpt je om scherp na te denken en verstandig te spreken. Reken op een goed resultaat op communicatief gebied. Richt je aandacht op nieuwe leergebieden die je vooruitzichten kunnen verbeteren. Ga terug naar de collegebanken.

TWEELINGEN

Geldzorgen kunnen je bezighouden. Ontken niet langer het onvermijdelijke door een leefwijze te continueren die je je niet langer kunt permitteren. Het is te makkelijk om problemen voor je uit te schuiven.

KREEFT

Het kan een bijzondere dag worden. Vitaliteit stelt je in staat allerlei activiteiten te ontwikkelen. Dankzij een ruime mate van zelfvertrouwen kun je de hele wereld aan. Houd er wel rekening mee dat anderen zich aan je kunnen ergeren.

LEEUW

Reserveer vandaag wat tijd voor zelfreflectie. Als je voldoende rust krijgt komt je met briljante ideeën op de proppen. Sluit jezelf op en hang een bordje ’niet storen’ op de deur, anders zullen onderbrekingen je ergernis opwekken.

MAAGD

Neem afstand van frustraties en woede. Het heeft geen zin om langer na te denken over hetgeen tot het verleden behoort. Stop met een project dat is vastgelopen. Bedenk slimme oplossingen voor problemen. Leg anderen niet je wil op.

WEEGSCHAAL

Het kan en dag van uitdagingen worden. Er gebeurt van alles in de kosmos op hetzelfde moment. Het kan zo zijn dat je almaar op dezelfde vragen antwoord moet geven en dat anderen vinden dat je hun problemen moet oplossen.

SCHORPIOEN

Een prima dag voor research. Verzamel alle nodige informatie als je student bent, bij een rechtszaak betrokken bent, een besluit moet nemen of een vakantie plant. Blijf uit de buurt van irritante mensen. Slik wat extra vitamines.

BOOGSCHUTTER

Veel kwesties waarmee je te maken hebt kunnen in handen zijn van anderen. Daar is niets mis mee; in de meeste gevallen zijn die anderen voldoende deskundig. Je probleem is echter dat je liever zelf aan de knoppen zit.

STEENBOK

Het kan een moeizame dag worden als je spreekt zonder eerst na te denken. Je stemming zal aan verandering onderhevig zijn. Let goed op, praat je mond niet voorbij, poneer geen uitgesproken mening en luister naar andere meningen.

WATERMAN

Ga vandaag voorzichtig door het leven en let zowel op je woorden als je lichaamstaal. Houd rekening met frictie of totale onenigheid met aangetrouwde familie of een collega. Een specifiek doel kan een illusie blijken.

VISSEN

De kosmische invloed is vandaag meer agressief dan behulpzaam. Het zal niet meevallen domme lieden te dulden, dus blijf uit de buurt van mensen die je een verhoogde bloeddruk kunnen bezorgen. Ga niet in discussie over geld.

