’Mijn vriend wil niet dat ik buitenshuis afspreek’

Lieve Sabine, als er iemand blij is dat de kroegen dicht zijn, dan is het mijn man. Hij is een huismus en blijft dus sowieso het liefste thuis. Ik leerde hem kennen op de werkvloer en daar sloeg de vlam over. We gingen vrij snel samenwonen en in het begin wilde ik ook niets liever dan gezellig samen met hem thuis zijn. Maar na een jaar of twee miste ik de interactie met mijn vriendinnen. Wilde ik ook weleens een hapje buiten de deur eten of een borreltje in het café drinken. Mijn man ging nooit mee. Had er geen zin in. Maar vond het dan wel minder gezellig dat ik wel ging. Nooit wenste hij me een plezierige avond. Hij gedroeg zich alsof hij niet mee mocht. Totale onzin. Ik wilde uit, en omdat hij niet wilde, deed ik dat dan met vrienden. Ook weleens met een stel en zelfs een keer met een groepje mannelijke collega’s die na het werk een biertje gingen drinken. Natuurlijk vroeg ik hem mee. Maar nee, J. wilde thuis naar The Voice kijken. Het vervelende aan de hele situatie is dat hij er altijd ook nog jaloers over doet. Met wie ik dan precies had gekletst, dat ik waarschijnlijk heel veel aandacht van die en die had gekregen, dat ik het niet leuk vind om met hem thuis te zijn. Noem maar op. En dat is niet het geval. Ik zou het liefste juist met hem iets leuks doen. Maar hij wil niet en ik heb nou eenmaal de behoefte om soms iets buitenshuis te doen. Maar goed. Het afgelopen jaar is dat natuurlijk al veel minder geweest. Ik mis het enorm en verheug me erop om de ’schade’ in te halen. Dat is dus nu al een punt van discussie bij ons. Ik weet niet zo goed hoe ik hier mee om moet gaan. Jij wel?

Sabine: „Sommige mannen hebben zulke enorme rampgedachten als ze jaloers worden. Je hoeft maar naar iemand te lachen of zij denken dat je hem wil bespringen. Moeilijk voor je. Hij zal er toch echt aan moeten wennen dat jij de behoefte hebt om af en toe iets buitenshuis te doen. En misschien dat jij ook wat duidelijker kunt zijn naar hem. Dat jullie allebei een beetje water bij de wijn doen. Nodig af en toe wat mensen thuis uit zodat je ook eens wat anders thuis doet dan op de bank hangen. En verzin een activiteit buitenshuis waar jullie samen van genieten. En J. zou iets aan zijn angst om verlaten of bedrogen te worden kunnen doen. Het zou fijn zijn als hij zich zou realiseren dat jij hem niet verlaat omdat je even naar de kroeg gaat. Zijn zelfbeeld lijkt wat negatief. Dus verzeker hem ervan dat een activiteiten buiten de deur niet iets zijn om hem te ontlopen.

Maar misschien hebben andere lezeressen nog goede tips voor je? Kijk even op onze VROUW Facebookpagina en wie weet gaan jullie een veel gezelligere tijd tegemoet zodra alles weer opengaat. Heel veel succes.”

