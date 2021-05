Ik Vertrek ’scheetje’ Karin op Bonaire: ’We zijn minstens een ton misgelopen’

Verhalen achter het nieuws

Renée Lamboo: Ik had een restschuld van 40.000 euro en wist niets over geld

In de rubriek ‘Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we financieel expert Renée Lamboo-Kooij (36). Ze vertelt ons zowel over de financiële als huishoudelijke verdeling tussen haar ...