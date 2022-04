’Ik kwam The Bachelor afgelopen weekend tegen en stelde hem dé vraag’

Elf weken en negentien deelnemers verder, zijn er ineens nog maar drie smoorverliefde dames over. Het antwoord op de simpele vraag ‘Wie van de drie?’ kan voor mijn gevoel echt letterlijk alle kanten op. Want laten we eerlijk zijn. Hoewel de uitkomst van deze finalisten natuurlijk al vanaf aflevering één duidelijk is, wordt het eigenlijk vanaf nu pas écht spannend.

Emotionele rollercoaster

De allerlaatste aflevering voor de grande finale staat eens in het teken van de overgebleven dames, in plaats van The Bachelor himself. Ineens komt namelijk Inez, een van de beste vriendinnen van Inge, aanrennen. Degene die Inge trouwens heeft opgegeven, dus die haar nu ook wel eens een handje mag komen helpen in deze emotionele rollercoaster. Want als iemand het de laatste weken mentaal zwaar te verduren heeft, is het Inge wel. Vervolgens komt Britt, de blonde versie van Merel om de hoek gelopen. Ik dacht even dat het broertje van Maureen de volgende was, maar ook een van haar beste vrienden is ingevlogen. Thank god, dat de drie meiden eindelijk eens met iemand over Thomas kunnen praten die niet zijn pijlen op hem heeft gericht.

Nu is het aan Thomas de beurt, om zich door deze nieuwe ballotagecommissie heen te worstelen. En dan ook nog eens drie keer. Inge en haar vriendin trappen af. Potten bakken. Wat een vreselijke activiteit! Zijn de makers soms vergeten dat dit haar laatste kans is om Thomas voor zichzelf te winnen? Dan zit je toch liever ergens op een tropisch strand of met een zelfgemaakte cocktail in een leuke strandbar. Je bent ten slotte nog steeds in het zonnige Mexico.

Neongroene stringbikini

Waar ik meteen denk ‘wat ongemakkelijk’ je beste vriendin mee op date, - ik zou namelijk niet weten hoe ik mijn aandacht moest verdelen?! - zie ik er bij Inez en Inge ineens de voordelen van in. Zij kan namelijk mooi de vragen op hem afvuren, die jij niet durft te stellen. Van Inge mogen uiteraard de andere vrouwen naar huis. Kortom, de strijd is losgebarsten.

Maureen en Tim gaan de volgende ochtend met Thomas suppen. Ook bij Thomas de twijfel of het nou familie is of niet. Verschil in date mag er zijn. Dit bedoel ik dus! Ik krijg steeds meer medelijden met Inge. Suppen op een helderblauw meer met een strakblauwe lucht als decor, daar kan toch niemand tegenop pottenbakken. Maureen is slim en vist tactisch haar neongroene stringbikini uit de koffer. Ook zij dacht duidelijk: ‘dit is mijn laatste kans om indruk op The Bachelor te maken.’

Stoelendans

Terwijl Tim terecht aanvoelt om Maureen en Thomas even alleen te laten - de 1-op-1 momentjes zijn natuurlijk spaarzaam en zij zijn toch echt degene die elkaar uiteindelijk beter moeten leren kennen - is Britt van plan om juist Merel weg te sturen. Dit lijkt mij een erg vreemde tactiek. Merel blijft degene die aan Thomas moet vertellen dat zij hem leuk vindt! Alsof jij aan het einde van het programma ineens een stokje voor deze liefde gaat steken, omdat hij toch niet helemaal aan het ideale plaatje van de bestie voldoet.

Het resulteert dan ook al snel in een soort stoelendans op een picknickkleed, tijdens de intens ongemakkelijke trippledate van Merel, Britt en The Bachelor. Maar eerst krijgt Merel nog even golfles. Lekker cliché, maar de kunst is natuurlijk om zo slecht mogelijk te spelen, dat heeft de flirtgrage Merel uiteraard ook allang door. Een goed excuus voor lichamelijk contact.

Tegeltjeswijsheid

De volgende én tevens laatste dag staat er een gezamenlijke lunch op de planning. De spanning is uiteraard om te snijden en niemand krijgt een hap door de keel. Er wordt niet eens geademd. The Bachelor probeert nog een gesprek op gang te brengen, maar Thomas wat denk je zelf? De meiden weten allang dat jij de rozen hebt verdeeld. Alsof ze het dan nog gezellig over het weer gaan hebben. Je zou toch zeggen dat hij één ding van de afgelopen cocktailparty’s heeft geleerd.

Merel is de eerste die een roos, oftewel een uitnodiging voor de 24 uurs date, krijgt. Helaas is het Inge die Thomas – met duidelijk pijn en moeite – laat gaan. Verrassend genoeg is het juist hij die zijn tranen niet in bedwang kan houden en hoort Inge het slechte nieuws met droge ogen aan. Ze is vooral opgelucht om van de eeuwige twijfel en stress verlost te zijn. Maar je ziet dat het Thomas duidelijk raakt. Helaas voelde hij geen kriebels bij de kus, ook al heeft ze hem met haar blik en wijze woorden nog zo geraakt. ‘De wind in iemands rug kunnen zijn, maar ook tegengas geven.’ Nou, laat in mijn ogen nou net Inge degene zijn die deze tegeltjeswijsheid het beste bij Thomas zou kunnen uitvoeren.

Sadisten

Maar daredevil Thomas kiest voor het avontuur en ook de 22-jarige Maureen mag mee op final date. Gevoelsmens dat ze is, zag ze het wederom totaal niet aankomen. Maar dan gaat er iets grandioos mis. Hallo, productie! Waar zijn jullie?! Dan is je beste vriendin helemaal naar Mexico gevlogen en wordt die arme Inge opgevangen en getroost door Merel, iemand die WEL een roos heeft. Stelletje sadisten, dat jullie zijn!

Volgende week de 24 uurs dates en de grande finale. Hoewel menig kijker er zeker van is dat Merel er met de winst vandoor gaat, ben ik stiekem aan het twijfelen geslagen. Toeval of niet, maar ik ben The Bachelor afgelopen weekend op een festival in levenden lijve tegengekomen. Ja, echt! Voordat ik het wist trok ik hem aan zijn arm en stelde ik ongegeneerd de vraag: ‘Hé, waar is Merel?’ Geen idee of hij deze originele opmerking de hele dag naar zijn hoofd geslingerd kreeg of wellicht een goede acteur is, maar door zijn oprechte ‘Ik heb echt géén idee’, ben ik weer aan het twijfelen geslagen…