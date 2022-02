Maria (77) is naaktmodel: ’Mijn billen zijn inmiddels beroemd’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Ik heb een jonge geest. Dat is ook logisch, want ik ben voor mijn werk veel in contact met jonge mensen. Sinds mijn 44ste ben ik werkzaam als naaktmodel in de kunst. Ongeveer 33 jaar geleden werd ik gevraagd voor mijn eerste klus. Ik was aangesloten bij een naturistenvereniging toen een dame vroeg of het mij leuk leek om een keer model te staan. Vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. Inmiddels ben ik een van de bekendste naaktmodellen van Nederland. Nog steeds sta ik minimaal drie keer per week model, maar ik moet wel toegeven dat het minder makkelijk gaat dan vroeger. Mijn geest is jong, maar mijn lichaam laat soms duidelijk weten dat ik het wat rustiger aan moet doen. Meer dan twintig minuten stilstaand poseren zit er voor mij niet meer in. Ik moet dan een kleine pauze nemen, anders houd ik het niet vol. Een sessie duurt twee tot vijf uur. Dat voel ik wel in mijn lichaam. Maar goed, die pijntjes horen nou eenmaal bij de leeftijd.”

Heb je een beautygeheim?

„Experimenteren met felle kleuren. Ik houd ervan om buiten de gebaande paden te treden. In mijn haren verwerk ik ook al jaren leuke kleuraccenten. Momenteel zitten er groene, paarse en blauwe plukken door mijn haar. Ook in mijn kleding houd ik van kleur. Je zult mij nooit in het zwart de deur uit zien gaan. Nee, ik trek altijd een vrolijk kleurtje aan. Ik zorg ervoor dat mijn make-up ook bij mijn outfit aansluit. Draag ik geel? Dan hoort daar een gele oogschaduw bij.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Mensen schatten mij altijd jonger, maar ik denk dat de meesten gewoon niet eerlijk durven te zijn. Waarschijnlijk weten zij stiekem ook wel dat ik geen 65 jaar meer ben, maar zijn ze bang dat ze anders te hoog inzetten. Gelukkig heb ik er totaal geen problemen mee dat ik gemiddeld zo’n tien jaar jonger wordt geschat. Dat is alleen maar leuk om te horen, toch? Ik zorg er met mijn flamboyante kledingstijl sowieso voor dat ik er niet uitzie als een doorsnee 77-jarige.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn haren. Ik vind het leuk dat ik door mijn verschillende haarkleuren niet de standaard coupe heb. Door de lockdown is het inmiddels ook weer wat langer geworden, waardoor ik mij veel andere haarstijlen kan aanmeten. De ene keer steek ik het op en de andere keer wikkel ik het in een knot, onwijs handig!”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik vind het lastig dat ik ouder word. Af en toe heb ik last van mijn rug of andere pijntjes, maar dat hoort bij mijn leeftijd. Verder heb ik mezelf geaccepteerd zoals ik ben. Ik ben niet perfect, maar dat hoeft ook niet. Regelmatig sta ik model voor studenten van de Hogeschool voor de Kunsten. Hen probeer ik mee te geven dat je maar één lichaam hebt en dat je het daarmee moet doen. Bij mij is ook de ene borst groter dan de ander, maar dat is menselijk. Aan een lichaam van een 77-jarige is van alles te zien. Wellicht kunnen kunststudenten dat in het begin ongemakkelijk vinden, maar ik heb het geaccepteerd. Ik probeer hen duidelijk te maken dat zij er precies hetzelfde over zouden moeten denken. Mijn lichaam heeft geleefd en dat mag best gezien worden.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„De meeste complimentjes krijg ik over mijn billen. Ze schijnen inmiddels zelf beroemd te zijn, haha. Als kunstenaars tekeningen of beelden van mij zien, herkennen ze mij vaak aan mijn billen. Op de een of andere manier vinden ze mijn achterwerk prachtig. Zelf zie ik het niet, maar ik blijf het leuk vinden om te horen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik heb bereikt waar ik gelukkig van word. Mijn werk heeft mij meer gebracht dan dat ik ooit had durven dromen. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik als 77-jarige werkzaam zou zijn als naaktmodel, maar ik haal er zoveel energie uit! Er zijn prachtige beelden van mij gemaakt die door heel Nederland zijn verspreid. Ook werk ik met de meest fantastische mensen samen en kom ik op allerlei bijzondere plekken. Daar ben ik toch echt ontzettend trots op. Ook op privégebied mag ik in mijn handjes knijpen. Ik heb drie kinderen en twee kleinkinderen waarvan ik veel houd. Inmiddels is zelfs het derde kleinkind op komst. Ik kan mijn geluk niet op!”

Heb je een levensles?

„Sta open voor wat er op je pad terecht komt en zorg ervoor dat je zelf gelukkig wordt. Ik had voor mezelf ook een heel ander leven voor ogen en toch ben ik dolgelukkig met wat ik nu heb. Probeer niet alles uit te stippelen, maar kijk gewoon naar wat het leven je brengt.”

