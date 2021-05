Vind jij het erg om vijftig te worden?

Cadeautje

In het VROUW magazine van afgelopen weekend vertellen vijftig vrouwen die dit jaar vijftig worden (of geworden zijn) hoe zij dit ervaren. En de meningen hierover zijn nogal verdeeld. Sommigen vinden ‘het wel een dingetje’ om deze leeftijd aan te tikken en ze vinden 50 nogal oud klinken.

Anderen zien het als het perfecte moment terug te blikken op - en stil te staan bij - de eerste helft van hun leven. Daarnaast ziet een aantal vrouwen het als een cadeautje dat ze deze leeftijd mogen behalen, omdat anderen in hun omgeving het niet gegund was vijftig te worden.

Oud of jong?

Daar snijden de vrouwen dan ook een interessant punt aan. Want terwijl sommigen zich oud voelen wanneer zij vijftig jaar worden, vinden we het veel te jong wanneer iemand op zijn of haar vijftigste overlijdt. Is vijftig jaar dan oud of jong?

Kleding

Eén van de vijftig vrouwen die dit jaar vijftig wordt is Simone Langhorst. Ze vertelt dat het beeld dat ze vroeger had van een vijftigjarige niet strookt met haar uiterlijk nu. „Mijn beeld van 50 was een kortgeknipt kapsel en een bril. Dat is bij mij totaal niet het geval.’’

Wellicht hebben we een bepaald beeld bij een 50-jarige vrouw, maar klopt dit beeld nog wel? ’Mag’ je nog wel lang haar hebben op je vijftigste en mag je nog een kort rokje dragen, of passeer je met deze leeftijd een grens waarop je bepaalde kleding niet meer kunt dragen?

Ontslagen

Het grootste deel van de vrouwen die wij spraken staan nog volop in het leven en laten hun leeftijd niet in de weg staan van wat ze willen bereiken. Maar geldt dit wel voor iedereen? In 2019 werden SBS-presentatrices Gallyon van Vessem en Selma van Dijk, destijds allebei 50 jaar, ontslagen. Later werd er door John de Mol gesuggereerd dat zij over hun ‘houdbaarheidsdatum’ heen waren, aldus De Telegraaf.

Praat mee

Vind of vond jij het erg om vijftig jaar te worden? Of zie jij deze leeftijd niet als ‘oud’ en ben je dankbaar dat je deze mijlpaal mag behalen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!