’Supermarkt ’oneerlijk’ voor alleenstaanden: dat is toch op te lossen?’

50% korting

’Ouderenbond ANBO luidt de noodklok bij de supermarktbrancheorganisatie CBL’: uit een peiling onder 4.333 leden uit de achterban blijkt dat een overgrote meerderheid zich stoort aan grote verpakkingen en voor alleenstaande ouderen ongunstige aanbiedingen. Ze willen aanbiedingen zoals ’één voor de prijs van een halve’ – om maar eens iets te noemen. Zeg maar ’50% korting’, wat je in menig supermarkt écht met grote regelmaat ziet.

Hypotheekloos

Ik ben niet vies van een beetje zeuren op z’n tijd, maar vind dit, merk ik, wel heel erg lastig te verkroppen. De generatie die hier nu namelijk in dit bewuste onderzoek over klaagt, heeft de wind financieel jarenlang behoorlijk in de zeilen gehad. En hoewel ze niets aan het woningtekort of het huidige politieke beleid kunnen doen, denk ik toch: ’Je zal nu maar starter zijn, dan heb je pas echt iets te mopperen.’

Slachtofferrol

Meer betalen voor een kleinere verpakking, niet mee kunnen doen aan ’twee halen, één betalen’-aanbiedingen: helaas, niet alles wordt in het leven op de weegschaal van eerlijkheid gelegd. Als we de discussie zuiver willen voeren, halen we het woord ’ouderen’ weg. Want als deze nadelen ruk zijn voor alleenstaande ouderen, zijn ze net zo ruk voor alleenstaande jongeren of dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers. Uit de slachtofferrol dus.

Milieu

Wat is het probleem nou echt? Hebben we niet allemaal een vriezer(tje) waar we de helft van een portie in kunnen bewaren? Of een voorraadkast? Ik sla mijn grote voordeelslag altijd met wasmiddel of toiletpapier – scheelt ook weer dat je er dan een tijdje niet meer aan hoeft te denken. Kleine verpakkingen zíjn niet alleen duurder, ze belasten het milieu ook extra. Dus als je nou wel gewoon meedoet met de wekelijkse aanbiedingenstroom, scheelt je dat een ritje supermarkt én een footprint op de aarde.

Ierse biefstuk

Het is een probleem waar zat oplossingen voor zijn, die we niet per definitie bij de supermarkt hoeven te leggen, zoals de ANBO nu doet. Oplossingen die er voorlopig niet zijn voor starters die maar geen huis kunnen kopen, omdat ze daar simpelweg het geld niet voor hebben én omdat er een groot woningtekort is. Kijk, dat vind ik nou nog eens terecht mopperen. Daarbij valt die kilo Ierse biefstuk, waar je geen €19,23 maar €26,60 voor betaalt, wat mij betreft behoorlijk in het niet.

Volgende punt

Misschien is het een idee dat alle supermarkten van Nederland deze week de diepvriesbakjes in de uitverkoop gooien. Dan kan dit ’probleem’ ook weer van de agenda en kunnen we door naar het volgende punt. Waar blijven die betaalbare woningen voor onze kinderen bijvoorbeeld? En wie gaat er iets doen aan dat vreselijke leenstelsel, waardoor de jeugd van nu het leven start met een torenhoge schuld?