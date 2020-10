Daghoroscoop 24 oktober

VANDAAG JARIG

Van belang is dat de wereld om u heen u ziet als een bron van levenslust en plezier. U wilt leider zijn maar bewandelt om dat te bereiken vaak de meest complexe weg. U zult openhartiger moeten zijn en u moet uw licht niet onder de korenmaat steken als u uw doel wilt bereiken komend jaar.

ZONDAG JARIG

Laat u bij het zoeken naar een partner leiden door cruciale eigenschappen als aimabel, stabiel en makkelijk toegankelijk. Wat u nodig hebt is een bondgenoot, geen concurrent. Zweer kleingeestigheid en jaloezie af. Uw gezondheid kan meer aandacht nodig hebben als gevolg van stress dit jaar.

RAM

Na een drukke periode kan het tempo nu afnemen al zal de sneltrein niet geheel tot stilstand komen. Geniet dit weekend van uw eigen omgeving en comfort. Wat er de laatste tijd ook aan de hand is geweest, vermijd nu stress en ontspan.

STIER

Als uitstaande rekeningen momenteel een probleem vormen is het beter voor uw gemoedsrust om grote uitgaven aan ontspanning te beperken. Zorg eerst voor uzelf en maak u daarna pas druk om de verlangens en zorgen van andere mensen.

TWEELINGEN

Spanning tussen een collega of crediteur en u kan u in een slecht humeur brengen, maar de situatie kan u ook creatief inspireren of een idee bezorgen waarmee u een slepend probleem zou kunnen oplossen.

KREEFT

Probeer een helder inzicht te krijgen in wat voor u het belangrijkste is in het leven. Maak een tijdje pas op de plaats als zaken minder goed lopen dan u zou willen. Onrust kan u verblinden waardoor u de realiteit niet meer ziet.

LEEUW

Erachter zien te komen wie de leiding heeft binnen een circuit kan voor de nodige verwarring zorgen. Iemand kan zich van zijn goede kant laten zien, maar het is de vraag of diegene betrouwbaar is. Tracht het eenvoudig te houden.

MAAGD

Erkenning van uw prestaties zal uw gevoel van eigenwaarde een boost geven. U kunt gevraagd worden om voor een groot publiek op te treden en u zult tegen die taak opgewassen zijn. Steek anderen een riem onder het hart.

WEEGSCHAAL

U kunt vermoeider zijn dan gebruikelijk, mogelijk zelfs chronisch vermoeid. Misschien hebt u iets onder de leden. Neem rust als u veel in touw bent geweest. Zelfs als u goed getraind bent kunt u uitgeput raken.

SCHORPIOEN

Iemand kan proberen u over te halen geld in iets te steken waarin u geen vertrouwen hebt. Laat een deskundige het voorstel bekijken. Daarna kunt u beslissen of het een goede investering is en voorkomen dat geld verloren gaat.

BOOGSCHUTTER

Een verjaarsfeestje dat u dit weekend houdt zal druk worden bezocht. Selecteer liever uw gasten dan de deur open te zetten voor iedereen. Vraag hulp van vrienden, want uw partner met alles opzadelen is niet eerlijk.

STEENBOK

Een geschikt moment om na te denken over uw eigen gebrek aan consistentie i.p.v. u te concentreren op andermans gebreken. Iemand in uw omgeving heeft een verborgen agenda; vertel weinig, u kunt verkeerd geciteerd worden.

WATERMAN

Alles wat u persoonlijk raakt of overdreven commercieel is kan beter tot na het weekend worden uitgesteld. Trek tijd uit om te genieten van wat goed en eenvoudig is of een hobby. Neem afstand van uw werk en kom tot rust.

VISSEN

Verstop u niet als iemand over u roddelt; stap er op af en laat u niet klein krijgen. U kunt ervaren dat mensen zich niet zo makkelijk laten beïnvloeden als u denkt. Achter een familiekwestie kan een machtsstrijd schuil gaan.