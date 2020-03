Julia werkt bij de Kindertelefoon: Kinderen zitten met spanningen thuis

Ⓒ Eigen Beeld

Niet alleen ouderen grijpen nu meer naar de telefoon: kinderen ook. Door het coronavirus is het aantal oproepen naar de Kindertelefoon met maar liefst 50 procent gestegen. VROUW sprak vrijwilliger Julia de Vreede (22) over de stijging en de gesprekken over het coronavirus. ‘De kinderen zien door alle informatie door de bomen het bos niet meer.’