1 op de 5 leraren schaft kringgesprekken af

Sommige leerlingen gaan bijna elk weekend naar een pretpark of museum en spenderen iedere vakantie in een luxueus oord. Volgens leraren kan dit confronterend zijn voor de leerlingen die door gebrek aan inkomen thuis blijven. De verschillen worden volgens de leraren ’pijnlijk’ duidelijk tijdens de kringgesprekken. Eén op de vijf leraren kiest er daarom voor om de kringgesprekken niet meer klassikaal te voeren. Dit blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

Armoede

Gemiddeld leven twee kinderen per klas in armoede. Uit het onderzoek blijkt dat leraren de armoede het vaakst herkennen aan kleding en/of schoenen (78%). Hierna wordt de armoede het vaakst herkend aan de kringgesprekken die op school worden gevoerd (70%). Slechts 6% van de leraren herkent armoede doordat er wordt gepest.

De leraren geven aan rekening te houden met kinderen die in armoede opgroeien. Zo verbiedt 70% van de leerkrachten het in de klas uitdelen van uitnodigingen. Tevens laten ze de leerlingen het huiswerk zoveel mogelijk op school maken en bespreken ze regelmatig armoede in de klas.

Praat mee

