B&B Vol Liefde: hij vraagt om een tikkie, tot zover de romantiek

The morning after in Toscane suddert de augurkendate nog door in de B&B van Hans. Het is de avond ervoor weer totaal geëscaleerd en dan heb ik het helaas niet over de slaapkamer. Maar uiteraard, hoe kan het ook anders, in de keuken. Hayriye heeft een felle kant van Hans gezien, waar ze duidelijk van is geschrokken. Ze heeft er zelfs slecht van geslapen. Deze keer niet met Desiree in de hoofdrol, maar het heeft alles te maken met de ingewikkelde situatie tussen Hans en zijn ex onder één dak. Lijkt mij anders ook reuze ingewikkeld: daten met een derde wiel, in de vorm van een ex in huis.

Lepetje-lepeltje

Een stuk gezelliger is het in de keuken van Richard in Portugal. Wie had dat in de eerste week van het programma verwacht?! Hij en zijn eerste logé Simone zijn letterlijk dichter naar elkaar toe gegroeid. De twee tortelduifjes hebben vannacht namelijk lepeltje-lepeltje gelegen, precies waar Richard in zijn aanmeldvideo zo naar snakte! Maar stoer als ze zijn, is de reden van deze slaappartij uiteraard een nieuwe topping (?) op het logeerbed. In elk geval spat de aantrekkingskracht ervan af als Simone na het ontbijt bij hem op schoot kruipt. Heel leuk die twee. Los van die lelijke onesie.

Maar ze zijn nog niet aangekleed of nummer drie is al onderweg. De 52-jarige Gerry valt op drukke mannen. Nou meid, dan ben je hier aan het juiste adres. Verder is ze voor mijn gevoel bij de verkeerde B&B van het programma aangekomen, want - behalve de drukke man - kan ik de match nog niet echt ontdekken. Ik ben trouwens vooral benieuwd waar Simone vanavond gaat liggen…

Bittere pil

Dirk ligt inmiddels alweer drie afleveringen in die lelijke blauwe ligstoel. Hij en Natasja hebben het wéér over het weer. Uiteraard met de nodige ongemakkelijke stiltes, maar volgens Dirk is het vooral ontspannen. Tijdens de lunch wordt de sfeer er niet veel beter op en de beste man is zelfs te lui om haar stoel aan te schuiven. Uiteraard is ook zij weer degene die opstaat voor de rekening. Dirk vraagt vervolgens wel nog om een Frans ‘tikkie’ te sturen. Tot zo ver de romantiek.

In Italië hoopt Hans op zijn beurt tijdens een net zo’n ongemakkelijke lunch de sfeer weer boven het vriespunt te krijgen. Als ik nog even denk dat dit een goede zet is, vraagt hij nota bene aan Hayriye hoe hij Desiree, vrouw nummer 2, naar huis moet sturen?! Toch is het uiteindelijk Hans die haar zélf de bons geeft. Helaas voor Desiree een musical zonder happy end. De lunch was blijkbaar een afsluiting, dus het koffer met de avondjurken kan weer worden gepakt. De arme meid zag het totaal niet aankomen. Ze snapt zijn keuze zelfs niet. Die gedachtegang kan ik dan weer niet volgen, want hij heeft toch al op dag twee gezegd dat hij nooit op een type als Desiree zou kunnen vallen?! Volgens haar moet hij het op hun leeftijd juist de tijd geven. Maar geduld komt in zijn vocabulaire niet voor. Nee, deze ‘bittere pil’ moet ze maar gewoon slikken. Aldus hunkerende Hans.

Geen vlinders

Niet veel later is het Hayriye die hém de bons geeft en dit zag Hans dan weer niet aan komen. (Snap je het nog?!) Er wordt duidelijk veel gepraat in deze B&B, maar weinig gecommuniceerd. Hayriye is zelfs zó klaar met de hele driehoeks- (pardon vierhoeks-!) verhouding dat ze apart naar Nederland wil reizen. Desirees koffer is namelijk nog niet dichtgeritst en daar heeft zij dan weer het geduld niet voor. Ik heb vooral medelijden met de taxichauffeur – die trouwens steeds dezelfde is! -, kan de beste man een uur later weer dit ritje maken.

Bij Richard loopt inmiddels iedere dame met dezelfde ketting rond. Ik hoop trouwens dat Gerry door heeft dat niet ook Ingrid in de race is. Terwijl Richard alleen maar oog heeft voor de stofzuiger in het zwembad, vat Gerry de koe bij de horens. ‘Kun je mij vertellen of jij en Simone al wat hebben?’ Hij voelt geen vlinders, is zijn antwoord voor: ‘ze heeft vannacht bij me in bed gelegen’.

Rode cabrio

Bij Natasja in Frankrijk is ook de nieuwe single gearriveerd. Mooi, want dan kan ze Dirk des te eerder in z’n rode cabrio terug naar huis sturen. De 54-jarige Jos is door zijn dochter opgegeven, want hij staat hetzelfde in het leven. Jos eet ook graag met een grote groep vrienden aan een lange tafel. Wie niet, maar dat terzijde. Natasja is overigens ineens positief, maar dan op haar manier. Ze vindt hem ‘niet onaantrekkelijk’. Nou dit verkapte compliment kan hij in zijn zak steken. Maar wat een verademing is Jos. Vooral naast Dirk. Wordt het daar toch nog gezellig in Frankrijk…

