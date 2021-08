Grootverdiener Elise over verbod pornobeelden OnlyFans: ’Preutsheid wordt erger’

Premium Nieuws

Webcamgirls en strippers vrezen inkomstenverlies door ’preuts’ OnlyFans: ’Dan deel ik het gewoon in privéberichten’

Waar kenners al langer bang voor waren, is nu gebeurd: het online platform OnlyFans wordt preuts. Foto’s en video’s van expliciet seksueel gedrag zullen vanaf 1 oktober worden geweerd. Voor gebruikers die met naaktbeelden maandelijks tienduizenden euro’s binnenharken, is het even slikken.