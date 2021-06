Zou een vaccinatiebonus jou over de streep trekken?

Premium Columns & Opinie

’Alles is ondergeschikt aan wat zij wil’

Als er al wordt geklaagd door werknemers, dan moet de baas het vaak ontgelden. Zij is dan mikpunt van kritiek; en dat gebeurt dan ook nog achter haar rug om: te bazig of niet bazig genoeg, te weinig aanwezig of juist te veel aanwezig, niet echt sociaal of juist overdreven sociaal. Het is vaak geen p...