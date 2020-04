Zó geef je jouw negatieve gedachten een positieve draai!

„Het woord ’besmetting’ valt in deze virustijd nogal vaak. What goes around comes around. Ook de negatieve sfeer eromheen lijkt besmettelijk. Je leest en ziet elke dag wel slecht nieuws en dat stemt somber. Maar.... een vrolijke sfeer is ook heel besmettelijk. Een vrolijk persoon kan jouw humeur een positieve draai geven. Zet ook eens een van je favoriete, lichtmoedige series aan of ga juist nu een romantische film kijken. Die vrolijke stemmingen kunnen jou vrij makkelijk weer opvrolijken.”

Angst

„Aan donkere gedachten kleeft vrijwel altijd een basisemotie. Ze komen voort uit een vaste emotie. In deze coronatijd kan dat angst zijn. Je vraagt je af hoelang het allemaal nog gaat duren en of je straks nog wel een baan hebt (of weer krijgt). Die angst is de basisemotie, de reden waarom je je zo rot voelt. In dit geval is dit een zeer begrijpelijke emotie: deze pandemie brengt nou eenmaal enge situaties met zich mee. Zolang je adequaat reageert, is er niets mis met je zo voelen. Het is echter belangrijk om die angst niet je leven te laten overnemen.”

„Het is makkelijk om negatieve gevoelens af te doen als’ onzinnig’. Want ze beschermen je en kunnen ook goede eigenschappen meebrengen. Ze zorgen ervoor dat je jezelf beschermt, voor anderen uitkijkt rn op je hoede bent. Probeer dus op die manier te kijken naar je angst. Dan voelt het direct al meteen minder vervelend.”

„Leerzaam kan ook zijn om anderen te vragen waarom zij niet angstig zijn. Achterhaal hoe zij kijken naar de huidige wereld en wat hun redenen zijn om niet te panikeren. Ook door hun antwoorden kun je je een stuk beter gaan voelen. Dat haalt ook veel frustratie weg, want dan snap je waarom zij zoveel rustiger zijn en handelen. Het is sowieso een goede eigenschap om te proberen van anderen te leren!”