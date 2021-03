Zou jij op je 57ste nog zwanger willen worden?

Voor Barbara is de geboorte van haar zoon het begin van een nieuw tijdperk. Na het verliezen van haar 13-jarige dochter aan een hersentumor, is Jack een lichtpuntje. Zeker omdat na onderzoek ook bij Barbara zelf een hersentumor werd ontdekt. Met de geboorte van haar zoon kan ze dus wellicht een moeilijke periode afsluiten.

Risico’s

Jack is op de wereld gekomen door middel van ivf. Onderzoeker Eve Feinberg is blij voor Barbara en gunt haar het geluk, maar toch plaatst ze een kanttekening bij dit verhaal. Volgens haar sneeuwen de risico’s van ivf onder doordat alleen succesverhalen het nieuws halen.

Daarnaast zouden er te weinig details worden benoemd wanneer er een verhaal in de media verschijnt over een 50-plusser die bevalt. Volgens Feinberg is er nog nooit een vrouw ouder dan 46 jaar bevallen met haar eigen eitjes, maar worden medische details niet genoeg besproken.

Hype

Hier maakt Feinberg zich zorgen over. Ze is bezorgd dat vrouwen op leeftijd de risico’s van laat zwanger worden uit het oog verliezen, maar ook dat vrouwen hun kinderwens juist nog even uitstellen door dit soort succesverhalen. Ze is dan ook bang voor een hype.

„Het geeft een gevoel van: ’O, als zij op haar 57ste zwanger is geworden, en ik ben veel jonger, dan moet het lukken’”, aldus Feinberg. Maar denk nu niet: na mijn 57ste kan ik sowieso nog een kind krijgen, want dat is zeker niet altijd het geval.

Praat mee

Zou jij nog zwanger willen worden op 57-jarige leeftijd, ondanks de risico’s? Of zie je dat niet zitten en vind je die leeftijd te hoog om nog een kind te krijgen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!