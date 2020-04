’Waarom dit laatste beetje levenskwaliteit mijn moeder ook nog ontzeggen?’

Beste minister Hugo de Jonge,

Mijn moeder (73) heeft al achttien jaar Alzheimer. Inmiddels weegt ze nog maar 32 kg en eet en drinkt soms dagen niet - omdat ze dan zó diep slaapt dat de verpleging regelmatig checkt of ze nog wel ademt. En tóch mag ik niet naar haar toe. ’Ja , waar ligt de grens?’, zegt het verpleeghuis dan. Misschien leeft ze nog een week. Of twee of drie.

Wie zal het zeggen? Het kan ook goed dat ze vandaag haar laatste adem uitblaast. Haar kwaliteit van leven is al jaren nihil. Haar enige lichtpuntjes waren bezoek van dierbaren. Dat moet ze nu ook al vier weken missen. En waarvoor? Omdat ze anders misschien corona krijgt? Moeten we haar daartegen beschermen? Waarom? Haar leven is al zolang uitzichtloos!

En IC-capaciteit zal ze, mocht ze corona krijgen, evenmin belasten. Dus leg mij uit, waarom dit laatste ieniemienie beetje kwaliteit van leven mijn moeder ook nog ontzeggen? Daarom vraag ik u: ’Is het middel dan niet erger dan de kwaal?’

Geef kwetsbare ouderen en hun familie zelf de keuze of ze beschermd willen worden of niet. Je zou zelfs hiervoor verschillende afdelingen kunnen inrichten in het verpleeghuis. Met of zonder bezoekregeling. Denk daar eens over na. Tijdens de appathon.