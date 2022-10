Daghoroscoop 24 oktober - Huiselijk geluk kan wankelen, Maagd!

VANDAAG JARIG

Er lijkt veel te gaan veranderen komend jaar en de meeste veranderingen zijn voor de lange duur en zullen daar circa twee jaar over doen. Aanvankelijk zul je er weinig van merken maar geleidelijk worden de effecten duidelijker in jouw uiterlijke verschijning, jouw denkwereld en jouw presentatie.

RAM

De wens eens iets anders te doen kenmerkt deze dag. Relaties worden hechter en dat zal een positieve ervaring zijn. Blijf ver van emotionele manipulatie als jouw liefdesleven een bewogen periode doormaakt. Maak reisplannen.

STIER

Vaar dicht op de eigen intuïtie als het om liefde en zakendoen gaat. Luister je echter naar anderen dan zul je van de wijs worden gebracht. Je kunt het je veroorloven kieskeurig te zijn zolang je niet meedoet aan machtsspelletjes.

TWEELINGEN

Er kan je een rustige maar nuttige dag te wachten staan, maar met beperkte stabiliteit te maken krijgen. Zorg voor verschillende scenario’s in de dagelijkse routine teneinde verveling tegen te gaan. Verander privé iets in jouw leefwijze.

KREEFT

Jouw creatieve en artistieke vaardigheden kunnen worden getest. Misschien moet je een vaardigheid verbeteren of de technologische details leren van alles waar je mee bezig bent. Ga lunchen met collega’s en wissel nieuwtjes uit.

LEEUW

Er kan sprake zijn van een mate van verwarring en het raken van de juiste snaar is een kwestie van slagen of mislukken als je de zaak in de hand tracht te houden. Laat je niet door twijfel tegenhouden als je eenmaal begonnen bent.

MAAGD

Huiselijk geluk kan wankelen. Wees er niet van overtuigd dat je alles beter weet, want anderen lijken daar anders over te denken. Sta open voor een compromis, dan heb je geen psychiater nodig om in evenwicht te blijven of te komen.

WEEGSCHAAL

Je bent geneigd de lieve vrede te bewaren door jouw eigen wensen ondergeschikt te maken aan die van anderen. Als het je niet te zeer benadeelt is dat de beste manier om spanning thuis en op kantoor te voorkomen.

SCHORPIOEN

Trek je het commentaar van andere mensen niet persoonlijk aan en voorkom dat jouw emoties zichtbaar worden. Laat echter geen loopje met je nemen. Verbetering van werkomstandigheden of salarisverhoging is mogelijk.

BOOGSCHUTTER

De sterren adviseren je zoveel mogelijk rust te nemen. Start geen nieuw project dat de komende dagen veel energie zou opeisen. Je zult tact moeten inzetten om iemand niet te kwetsen. Toon wilskracht als je iets wilt veranderen.

STEENBOK

Gezamenlijke activiteiten kunnen vermoeiend worden en compromissen zullen ver te zoeken zijn. Stel beslissingen liever uit. Reizen kan voor frustratie zorgen doordat je te laat arriveert of een afspraak mist. Blijf vriendelijk.

WATERMAN

Toenemende agitatie zal tot rusteloosheid leiden. Zorg voor afwisseling in jouw dagelijkse routine. Een examen of probleem kan vandaag met succes worden afgerond. Een professionele of zakelijke kwestie wordt steeds belangrijker.

VISSEN

Het kan onmogelijk blijken om jouw carrière en gezinsleven met elkaar in evenwicht te brengen. Besluit welk van de twee het belangrijkste is en leg je bij die realiteit neer. Niets blijft altijd hetzelfde en dat geldt ook voor beslissingen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.