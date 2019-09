Deel 202: ‛Alsjeblieft Mark, ik hou het niet meer!'

DONDERDAG

Josien heeft niet gereageerd op de blote piemelfoto van haar echtgenoot. Maar als ik nietsvermoedend Franks kantoor binnenkom, weet ik al hoe laat het is.

„Heb jij een compromitterende foto naar Josien gestuurd?” Hij kijkt woedend.

„Eh ja. Maar het was een grapje.”

„Josien vond het niet grappig. En ik ook niet.”

„En nu? Wordt Dani nu haar agent?”

„Nee. Josien wil alleen mij. Je wordt bedankt.”

„Laura, dit is je laatste waarschuwing. Als je je gedrag niet verbetert, vlieg je eruit. Ik wil dat alle drie jouw cliënten minstens één keer in de publiciteit komen voor het einde van het jaar. Radio, tv, een magazine, dat maakt me niet uit. Als het ze maar bekendheid oplevert. Hup, aan de slag nu.”

Met mijn staart tussen de benen druip ik af. Ik stuur al ‘mijn’ C-sterren een mailtje om ze uit te nodigen op kantoor en app Martijn, mijn contact bij Story, of hij zin heeft om te lunchen. Misschien kan hij me helpen. Gelukkig heeft hij tijd en dus klaart mijn humeur op als hij om 12 uur binnen komt zeilen.

Dani veert op als ze hem ziet. En Martijn is ook zichtbaar van haar onder de indruk, wat mij mateloos irriteert. Maar voor hij kan vragen of ze ook mee gaat lunchen, trek ik hem mee naar buiten.

„Je ziet er opgefokt uit,” zegt hij als we aan een tafeltje in een restaurant zitten.

„Dat ben ik ook. Relatieproblemen en ik moet drie B-sterren aan de bak helpen.”

„Hm. Ik kan eens kijken of er nog een vette roddel over die presentatrice te verzinnen is. Dat musicalsterretje en die zanger moet je gewoon bij zoveel mogelijk bladen en programma’s aanbieden.”

„En, wat is er met de liefde?”

„Ik had een vriend, maar dat is een beetje een zeurpiet.” Ik vertel hem het verhaal dat een leerlinge van 16 zegt seks met hem te hebben gehad, maar dat hij dat zelf ontkent.

„Misschien vertelt hij wel gewoon de waarheid? Waarom zou je hem niet geloven?”

Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Wat als hij inderdaad de waarheid heeft verteld?

Daarna vertel ik hem over Mark en hoe mijn verliefdheid op hem maar niet overgaat. Ook daar heeft Martijn een passende oplossing voor.

„Je zou ook, net als in het begin van jullie relatie, kunnen accepteren dat hij een vrouw heeft. Hij krijgt goede seks en jij ook, plus reizen en cadeautjes. Zeur niet over die vrouw en val haar niet lastig. En als je dat niet kan, moet je hem gewoon uit je hoofd zetten.”

„Je hebt gelijk. Martijn, je hebt helemaal gelijk. Dank je wel! Ik betaal.” Als we afgerekend hebben, geef ik hem een dikke knuffel. Dankzij hem voel ik me een heel stuk beter.

Op de terugweg naar kantoor app ik Mark.

‚Die foto smaakt naar meer. Zal ik je vriendje vanavond eens live komen bekijken?’

,Prima,’ appt hij terug. ,Bij jou of bij mij?’

,Bij jou natuurlijk! Ik wil nu weleens zien waar je woont.’

En dus sta ik een paar uur later in de onpersoonlijke flat op de Zuidas. Het is er pijnlijk netjes en onpersoonlijk ingericht. Er staat alleen een foto van de kinderen. Geen bloemen, geen kunst, niets. Ik dwaal een beetje rond. Dan voel ik ineens zijn armen om me heen. Zijn lippen zijn ruw en veeleisend. Hij maakt de knoopjes van mijn jurk los en laat hem dan op de grond vallen. Dan trekt hij ook met één hand mijn beha los, zodat ik alleen in een slipje voor hem sta. Hij doet mijn slipje uit en dan ben ik volledig naakt.

Hij trekt me mee naar de slaapkamer. Ik voel me heel kwetsbaar, zo bloot, terwijl hij zijn dure pak nog aanheeft. Hij duwt me achterover op bed, zoent mijn dijbenen en dan tussen mijn benen. Hij laat zijn duim in mijn mond glijden, zodat ik ergens op kan zuigen. Binnen een oogwenk kom ik klaar en schreeuw zijn naam.

„Het enige wat ik nu wil, is in je zijn,” fluistert Mark. „Wil jij dat ook?”

„Ja,” jammer ik. „Alsjeblieft Mark, ik hou het niet meer!”

Binnen enkele seconden is ook hij naakt en duwt hij me voorover op bed. „Ik wou dat ik je elke dag zo had,” gromt Mark. „Zoals dit en gebogen over mijn bureau. Op je knieën zuigend aan mijn lul. Kun je niet weer voor mij komen werken?”

Ik kom opnieuw klaar bij de gedachte en vervolgens voel ik hem in mij exploderen. Met een grom rolt hij van me af en trekt me tegen zich aan. Ik kruip zo ongeveer in hem. Als ik bijna in slaap val, begint hij ineens tegen me aan te praten. „Ik heb honger, jij ook?”

Ik kan me niet voorstellen dat Mark in die extreem nette keuken waar ik alleen een pot eiwitpoeder zag staan, weleens een maaltijd klaarmaakt. Kan hij überhaupt wel koken?

„Zeker,” zeg ik. „Wat eten we?”

„Waar je zin in hebt. Pizza, sushi… bestel jij?”

Naakt spring ik uit bed en zoek mijn tas. Op het moment dat ik mijn telefoon in mijn hand heb, gaat hij over. Een onbekend nummer.

Ik neem op. Een schrille vrouwenstem begint te krijsen. „Je spreekt met Linda, de vrouw van Tom. Tom is dóód. Hij is vermoord! En dat is jouw schuld. Reken dus maar dat jij hiervoor gaat boeten!”

