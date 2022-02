Normaal als vrouwen niet worden lastiggevallen

Sterren

Manuel Broekman: ’Als apparaten het niet doen, krijg ik bijna een paniekaanval’

Hij is later dit jaar te zien in de romantische comedy Kwestie van geduld, maar als het op apparaten aankomt, is acteur Manuel Broekman allesbehalve de rust zelve. „Eigenlijk is het kinderachtig. Zo van: ik wil het nu!”