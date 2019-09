Wachtend op de troon in Scandinavië

De anderen die al geruime tijd wachten op de Grote Promotie zitten in Scandinavië. Kroonprins Haakon van Noorwegen (46) heeft een vieve vader die regeren nog veel te leuk vindt. Kroonprins Frederik van Denemarken (51) kampt met een moeder die heeft gezworen “op de troon te blijven zitten tot ik eraf rol”. En kroonprinses Victoria van Zweden’s vader Carl Gustaf is met zijn 73 jaar nog relatief jong.

Alle drie zijn ze er klaar voor: Haakon is een braverik die altijd ‘nette vriendinnen’ had voordat hij zijn hart verloor aan single moeder en feestbeest Mette-Marit. Dreigen de troon op te geven als hij niet met haar mocht trouwen, is het wildste dat hij ooit heeft gedaan.

