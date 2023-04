’Mijn 1 aprilgrap ging echt te ver...’

Mijn partner en ik zijn al jaren samen en we houden wel van een grapje op z’n tijd. Zo beweerde mijn man een keer dat het huis van de buren was verkocht aan mijn ex-baas, een vreselijke vent die zich overal mee bemoeit. Urenlang liet mijn man mij tierend door het huis lopen. Pas toen ik bij de buurvrouw wilde aanbellen om te vragen of de koop écht al honderd procent rond was, bekende hij dat het een geintje was.

Tandarts

Ik was ontzettend opgelucht en moest ook heel erg lachen om zijn grap. Want een ergere buurtgenoot dan mijn ex-baas kan ik me niet voorstellen en dat wist mijn man natuurlijk dondersgoed. Boos was ik niet, maar ik dacht wel: ’Ik zal jou eens een keer terugpakken’

Dus toen ik een tandartsafspraak in mijn agenda zette, viel mijn oog op 1 april. Die tweede april zouden we 12,5 jaar getrouwd zijn. Daar kon ik misschien wel wat mee… We hadden het weleens gehad over tatoeages. Mijn man zei altijd dat hij het prima vond dat ik er geen had, maar hij kon het bij anderen wel waarderen.

Naam

Maar er was één ding waarvan ik wist dat hij het vreselijk vond: mensen die de naam van hun geliefde op hun arm hebben. „Je weet nooit hoe de toekomst loopt”, zegt hij altijd. Een hart met daarin zijn initialen: hij zou het vréselijk vinden!

Maar het was natuurlijk ook een teken van liefde en het kon er niet meer af. Dus zou hij durven zeggen dat hij er niet blij mee zou zijn? Wat een duivels dilemma zal zich in zijn hoofd afspelen… Ik had nu al pret bij het idee!

Neptattoos

Een échte tatoeage zou ik natuurlijk niet laten zetten, dus ik ging op internet op zoek naar perfecte neptattoos. En die vond ik, in mijn nopjes was ik! Een week lang was ik supervrolijk, zoveel voorpret had ik.

Op 31 maart liet ik de tattoo ’zetten’, bovenop mijn arm. Ik moest goed opletten dat ik mijn arm bedekt hield die dag. ’s Avonds deed ik alsof ik niet zo lekker was, een goed excuus om een pyjama met lange mouwen aan te trekken en vroeg naar bed te gaan.

Schuldig

Toen mijn man op 1 april uit zijn werk kwam, wachtte ik hem op met een wijntje. „Jij was toch niet lekker?”, reageerde hij verbaasd. „Nou”, begon ik „ik wilde het eigenlijk verborgen houden, maar het is zo’n gedoe om het verborgen te houden dat ik je ons cadeau voor ons 12,5 jaar huwelijk toch vandaag wil geven.”

Zijn ogen begonnen te stralen. Opeens voelde ik me een beetje schuldig. ’Niet doen’, zei ik tegen mezelf. Hij heeft urenlang die grap met jou volgehouden. Dit is revanche. Ik haalde diep adem.

Grote ogen

„We zijn al zo lang samen. En hoewel ik weet dat jij altijd zegt dat je niet weet hoe de toekomst loopt, weet ik één ding echt zeker: dat ik de rest van mijn leven met jou blijf. Daarom heb mijn liefde voor jou vereeuwigd…” Ik zag hem om zich heen kijken: waar is dat cadeau?

Snel trok ik mijn blouse uit en showde trots de ’tattoo’. Zijn ogen werden gigagroot. „Wat heb jij nou gedaan?!’, riep hij boos. „Mijn liefde voor jou voor eeuwig vastgelegd”, antwoordde ik met een glimlach.

Roekeloos

„Je bent niet goed bij hoofd! Ontzettend ordinair ook! Je laat het maar weglaseren, want zo ga ik echt niet met je over straat. Hoe kun je nou denken dat ik dít een leuk cadeau zou vinden?! Echt walgelijk!” Vervolgens pakte hij zijn autosleutels, deed de deur met een klap dicht en vertrok.

Oeps, zo had ik het nou ook weer niet bedoeld. Hij was helemaal overstuur. Ik begon me ook zorgen te maken, want als hij geïrriteerd is, gaat hij altijd roekeloos rijden. Straks zou er iets gebeuren!

Sleutel

Ik besloot hem te bellen om meteen maar toe te geven dat het een neptattoo was en een 1 aprilgrap. Want dit urenlang volhouden leek me bij nader inzien geen goed idee. Bovendien was de lol er voor mij al af. Maar hij nam niet op. Hij was natuurlijk boos. Ik belde nog drie keer. Maar telkens geen gehoor. De tijd kroop voorbij.

Pas twee uur later hoorde ik een sleutel in het slot. Zonder iets te zeggen kwam hij binnen. Aan zijn hoofd zag ik dat hij verdrietig was. Ik liep snel naar hem toe en pakte zijn handen: „Schatje, kijk eens welke dag het is…”, zei ik. Hij keek op zijn telefoon. Toen keek hij mij met grote ogen aan. ”1 april!” riep ik. „Het is een nep-tattoo, oekel! Dat grapje met mijn ex-baas ben ik natuurlijk niet zomaar vergeten.”

Biertje

Hij keek ontzettend opgelucht. „Wil je dit nóóit meer doen? Ik was echt in staat om mijn koffer te pakken, zo boos was ik. Natuurlijk hoop ik ook dat wij voor altijd bij elkaar blijven. Pfff, wat ben ik geschrokken. Even een biertje hoor”, riep hij en liep snel naar de koelkast. Maar erom lachen heeft hij nooit gekund. Ik had zijn reactie een beetje onderschat. De volgende keer maar een iets luchtiger grapje bedenken…

