Margriet (42): ’Ik brak met mijn familie en koos voor mezelf’

„Ik heb op een aantal momenten in mijn leven voor mezelf gekozen, en dat heeft me gebracht waar ik nu ben.’’ Ⓒ Mijke Bos

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Deze dag staat in het teken van solidariteit tussen vrouwen, met als doel: aandacht geven aan de emancipatie van vrouwen. Voor ondernemer en auteur Margriet Spijksma (42) is deze dag van groot belang. Ze koos in haar leven voor zichzelf en nu spoort ze andere vrouwen aan hetzelfde te doen.