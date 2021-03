Manon (31) laat zich wekelijks door twee mannen verwennen

Manon: „Mijn moeder zou helemaal gek worden als ze weet dat haar dochter zich door twee mannen laat nemen.” Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Manon (31). Zij en haar nieuwe vriend hebben een paar maanden geleden uit nood een gezamenlijke vriend onderdak geboden. Er is iets spannends tussen hen drieën opgebloeid, maar dat mag niemand weten. „Mijn moeder zou gék worden.”