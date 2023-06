Jacqueline (48) datet met dertigers: ’Ik wil geen uitgebluste vent’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Dat vind ik een ontzettend lastige vraag. Hoe moet je je voelen op je 48ste? Iedere vrouw is anders. Sowieso probeer ik me niet meer zo veel op leeftijd te focussen. Ik was veertien jaar met dezelfde man, maar sinds een jaar ben ik weer single. Voorheen dook ik zonder er goed bij na te denken in de volgende relatie. Nu probeer ik het anders aan te pakken. Ik wil nieuwe dingen ervaren en ontdekken. Waar heb ik behoefte aan? Zo ben ik er bijvoorbeeld achter gekomen dat mijn voorkeur uitgaat naar een jongere man. Het was nooit mijn doel om met mannen rond de dertig te daten. Het liep gewoon zo. In het begin vond ik het best gek, maar uiteindelijk heeft het me doen realiseren dat leeftijd slechts een getal is. Ik geniet nog altijd van mijn dates. Ze zijn allemaal anders en heerlijk. Het heeft mijn ogen doen openen. Waarom kan een vrouw niet voor een jongere man gaan? De ene dertiger is de andere niet, maar ik geniet wel van hun levenslust. Ik wil geen uitgebluste vent.”

„Wanneer vrouwen open zijn over hun seksuele voorkeuren kunnen ze op veel kritiek rekenen. Ik vind dat kwalijk. Ook ik krijg regelmatig de vraag: ’Waar ben je dan naar op zoek?’ Daarom ben ik de podcast ’Lust’ begonnen. Ik wil laten zien dat een vrouw van eind veertig niet per se op zoek hoeft te zijn naar vastigheid. Wij hebben geen man nodig en willen soms ook gewoon een beetje plezier maken. Hopelijk weet ik met mijn zoektocht andere vrouwen te inspireren en amuseren. Het hoeft allemaal niet zo serieus.”

Heb je een beautygeheim?

„Niet drinken! Alcohol veroudert enorm. Ik leef sinds zeven jaar alcoholvrij en dat heeft mijn leven zó veranderd. Toen ik nog dronk was ik de hele week aan het herstellen of mezelf aan het verheugen op de volgende zuippartij. Door helemaal te stoppen met alcohol heb ik de splinter eruit gehaald. Ik slaap beter, zit lekkerder in mijn vel en zie er een stuk beter uit dan tien jaar geleden. Het is echt een wereld van verschil. Als je stopt met drinken kun je een hoop commentaar verwachten. Het wordt als stom en ongezellig gezien, maar de gezondheidsvoordelen zijn onvoorstelbaar. Let maar op, ook als je een gematigde drinker bent.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn lijf, maar ik sport ook heel intensief. Ik sta vier keer per week in de sportschool en doe alles op de fiets. Ik zit nooit in de auto. Vijftien jaar lang heb ik geen bikini aangedurfd, maar ik kan eindelijk zeggen dat ik heel blij ben met mezelf. Natuurlijk blijf ik kritisch. Het kan altijd strakker. Sporten blijft een soort boetseren. Toch ben ik me er ook bewust van dat ik snel kan doorslaan. Mijn vriendinnen zorgen ervoor dat ik realistisch blijf en niet in een soort hyperfocus raak.”

Waarmee ben je minder blij?

„De huid rondom mijn ogen wordt steeds dunner. ’Moet ik daar iets mee?”, vraag ik mezelf zo nu en dan af. Gelukkig weet ik hoe ik in elkaar steek. Als ik aan plastische chirurgie begin, is het einde zoek. Waarschijnlijk ga ik dan te ver en dat wil ik niet. Ik sla door, haha.”

Wat houdt je jong?

„Seks! En die jonge kerels, haha. Ik ben mijn seksuele autonomie aan het terugvinden. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen door een psycholoog. Ik praat graag over seks. Vroeger schaamde ik me daarvoor. Als vrouw krijgen wij aangeleerd dat je er niet te open over hoort te zijn. Het wordt niet als ladylike gezien, maar waarom? Iedereen doet het. Inmiddels ben ik eind veertig en alle schaamte voorbij. Vrouwen hebben net zoveel zin in seks als mannen. Ik vind niet dat we daar nog geheimzinnig over moeten doen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nu wel, ik ben mezelf weer helemaal aan het herontdekken. Eindelijk heb ik het gevoel dat ik terug ben bij mijn kern. Ik neem geen genoegen met minder en veel meer vrouwen zouden dat moeten doen. Deze boodschap probeer ik ook in mijn podcast en aan mijn eigen dochter over te brengen. We moeten allemaal een beetje lak hebben aan de meningen van anderen en gewoon doen waar we zelf gelukkig van worden.”

Heb je een levensles?

„Durf te onderzoeken wie je echt bent en waar jouw behoeftes liggen en leef daarnaar.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.