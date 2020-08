Daghoroscoop 5 augustus

VANDAAG JARIG

Kosmische invloeden zijn tegenstrijdig en dat zal het familieleven niet eenvoudiger maken. Naasten kunnen zich extreem gedragen en switchen van conservatief en koel naar edelmoedig en warm, van soberheid naar vrijgevigheid. De trend om van uw huis uw werkplek te maken wordt sterker.

RAM

Stem liever in met de wensen van anderen dan toe te geven aan de wens er tussenuit te knijpen. Dankzij uw tussenkomst kan een familieprobleem worden opgelost. Met wat toegeeflijkheid valt veel te bereiken. Verspil geen tijd aan tobben.

STIER

Zet tact in als u met lastige mensen te maken krijgt. U kunt een aardig lid van het andere geslacht in een nieuw licht gaan zien. Verandering van omgeving zal romantische gevoelens aanwakkeren. Wees bereid een offer te brengen.

TWEELINGEN

Als u naar uw intuïtie luistert bespaart u zich een vervelende ervaring. Bespreek het met de direct betrokkenen als u thuis iets wilt veranderen. Koop geen spullen die u zich niet kunt veroorloven. Een ex kan ineens weer opduiken.

KREEFT

Vrienden kunnen een speciaal beroep op u doen. Probeer te helpen, maar laat geen misbruik maken van uw hulpvaardigheid en laat evenmin geld uit uw zak kloppen. Iemand die u over het hoofd zag kan ineens uw aandacht trekken.

LEEUW

Verdiep u in de aankoop of het onderhoud van uw huis. Laat u degelijk voorlichten en teken niets in haast. Probeer feiten en fictie te scheiden. U kunt verliefd worden en daarmee niet goed raad weten. Beheers u en neem geen risico’s.

MAAGD

Een prima dag om met vakantie te gaan. Stippel uw route zo uit dat u files kunt vermijden. Gespannen zenuwen komen tot rust zodra u buiten bent. Denk eraan familie op de hoogte te stellen van uw verblijfplaatsen onderweg.

WEEGSCHAAL

Een overeenkomst kan u in staat stellen een droom waar te maken. Spanning verdwijnt als een financieel probleem wordt opgelost. De liefde en steun van mensen die in u geloven geven u kracht. U hebt genoeg opties.

SCHORPIOEN

Financiële overeenstemming lijkt bereikbaar; wees bereid moeilijke vragen te beantwoorden. Een speciale gunst zal een relatie sterker maken; emotionele betrokkenheid neemt toe. Dingen veranderen als u niet te veel aandringt.

BOOGSCHUTTER

Een partnerschap dat nu gevormd wordt zal in de nabije toekomst vruchtdragend zijn. Familiegebeurtenissen zullen verlopen zoals gepland. Liefde gedijt en kan een speciale verrassing voor u in petto hebben.

STEENBOK

Van een financieel initiatief valt een goed resultaat te verwachten. Een omvangrijk project ziet er veel belovend uit. Uw zesde zintuig geeft de juiste richting aan; profiteer van nog onontgonnen bronnen. Wees discreet over een misstap.

WATERMAN

Breng daden en gevoelens met elkaar in overeenstemming als u uw leven een prettige wending wilt geven. Romantiek neemt toe als u leert u aan te passen. Maak een eind aan besluiteloosheid door gewoon “ja” te zeggen op een voorstel.

VISSEN

Een tiener kan u in vertrouwen nemen; luister naar het hele verhaal zonder te onderbreken of kritiek te uiten. Overweeg uw vakantie thuis door te brengen; dat kan nog leuker zijn dan een dure reis. Groepsactiviteiten zullen u bevallen.