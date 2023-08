Daghoroscoop 8 augustus - Sterrenbeeld Kreeft: Er zit liefde in de lucht!

VANDAAG JARIG

Door de invloed van de Zon in jouw horoscoop kun je van tijd tot tijd overgevoelig zijn. Het is ook deze invloed die jou ertoe kan brengen jezelf onder handen te nemen en je idealen te heroverwegen. Een chronisch ziek familielid kan dit jaar nog overlijden en dat zal veel indruk op je maken.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Jij kunt zin hebben om ervandoor te gaan als er te veel gebeurt, te veel belangen in het geding zijn of te veel mensen jouw aandacht opeisen. Neem niet te veel op je schouders; er ligt gevaar op de loer en jij neigt naar impulsief gedrag.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Ook al weet je dat je goed bent in hetgeen je doet, kun je toch een gebrek aan zelfvertrouwen hebben als het erom gaat jezelf te verkopen. Laat je helpen door een deskundige van een arbeidsbureau, als je naar een baan gaat solliciteren.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

De vonken kunnen ervanaf vliegen. Zet je energie positief in door te experimenteren met ideeën, inzichten te onderzoeken of research te doen. Een onbelangrijke kwestie kan tot een uitbarsting leiden. Kalm aan op de weg!

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Er zit liefde in de lucht, hetgeen tot aantrekkingskracht en afleiding zal leiden. Iemand die je dierbaar is, kan proberen jou onder druk te zetten omtrent een verondersteld verraad dat jij nonsens vindt. Blijf eerlijk in alle zakelijke deals.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Er kan verwarring ontstaan over persoonlijk en gedeeld bezit. Een hypotheek of aanvraag van een lening kan worden afgewezen door een fout in paperassen. Houd een proefperiode aan als je extra staf of huishoudelijke hulp aantrekt.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Bedwing de neiging om je tegen alles en iedereen af te zetten. Wat leuk lijkt, kan worden afgestraft. Neem geen risico’s; de kosmos waarschuwt voor ongelukken. Nonchalant omgaan met jouw eigen veiligheid wordt sterk afgeraden.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Het is niet de juiste dag voor actie of avontuur, ook al heb je daar grote behoefte aan. Een ongeluk is bijna onvermijdelijk als je je te veel haast of wilt leren bungeejumpen, paragliden of een andere gevaarlijke sport wilt proberen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Situaties en onderhandelingen kunnen vandaag sterk variëren, maar je diplomatie en tact zullen je niet in de steek laten. Jij bent in staat te begrijpen wat anderen bezielt, ook als zij dat zelf niet onder woorden kunnen brengen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Houd rekening met stressvolle omstandigheden en ergernis. Kom niet overhaast in actie en denk na voor je iets doet of zegt. Wees alert als je met scherpe apparatuur of machines werkt. Ga verstandig om met je geld.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Emoties kunnen hoog oplopen. Zet je niet af tegen de gevoelens van andere mensen en houd jezelf in de hand. Als iemand niet gelukkig is, terwijl jij je best doet, is dat diens probleem. Bekommer je om je eigen noden.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Handel rustig en weloverwogen, al kan dat onder de huidige, onduidelijke invloeden extra inspanning vereisen. Rancune kan een rol spelen als het om een familietraditie gaat. Vanavond kun je betrokken raken bij een ruzie.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Er kan zich een jeugdcomplex manifesteren als je in een ongemakkelijke situatie verzeild raakt. Probeer tot de oorzaak door te dringen, zodat je een volgende reactie kunt voorkomen. Wees niet te snel met iemand veroordelen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.