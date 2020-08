’Vechtsport om je te weren tegen mannen? Goed idee, stap uit die slachtofferrol’

Ⓒ Getty Images

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws en de media. Dit keer over een bericht op Twitter, waarin een man meisjes aanraadt een vechtsport te beoefenen. ’Laat jullie veiligheid niet aan het lot over’, schrijft hij. Dat kwam hem op veel commentaar van feministen te staan. Het zou victim blaming zijn. Mannen moeten gewoon stoppen met vrouwen aanvallen, vinden ze… Tja. Maar dat doen ze dus niet hè?