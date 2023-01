’Lieve Amalia, ik hoop zó dat je met een lichte kater de deur van de universiteit opent’

Lieve Amalia,

Daar ging je, voor het eerst de deuren van de universiteit door. Good for you jonge vrouw, dacht ik nog. Ga jezelf maar eens ontzettend vermaken voor je kreukloos in het gareel moet. Dansen op tafel met potentiële geliefdes, zoals je moeder. Bierwedstrijdjes houden met vrienden, zoals je vader. Met je hakken over de sloot dat eerste jaar uitspelen, omdat je vaker in de kroeg zit dan in de collegebanken. Zoals ik. Al vermoed ik dat je stukken wijzer bent dan dat.

Ik stond mijn eerste studentenkater nog uit te wasemen, toen ik met het zweet in mijn handen de deur aan het Rhijnspoorplein in Amsterdam openduwde. De plattegrond een beetje gekreukt in mijn handpalmen op zoek naar die eerste les en dat eerste lokaal. Maar jij niet. Jij leek onbezorgd, hoe je daar op je gympen aan kwam wandelen. Uitgeslapen en zin in iets nieuws. Een meute fotografen lag al met het neusje tegen de stoep van de UvA gedrukt om je eerste studiedag vast te leggen. Op één voorwaarde, dat je daarna vrij was om te gaan en staan waar je wilde. Jij wist toen al wat wij niet wisten, dat zat er helemaal niet in.

Ging je die dag echt naar college of loodsten je beveiligers je via de achteruitgang van de UvA meteen terug naar huis in Wassenaar? De berekeningen van wat dat grachtenpandje van jou moest kosten vlogen ons om de oren, terwijl je waarschijnlijk niet één voet over de drempel van je nieuwe kamer zette. In plaats daarvan moest je terug naar je vader en moeder, ver van een mogelijke ontvoering of erger. Een aanslag op je leven.

Het blijft me bij hoe de emotie over je moeders gezicht vloog, toen ze deelde hoe het voor je is om nog steeds thuis te wonen. Niet te kunnen gaan en staan waar je wil, omdat dit je het leven kan kosten. Ik ken moeders die hun koters dolgraag nog wat extra dagen thuis houden, die van jou vast ook. Al zou ze je nu vast zelf het liefst ergens het hoekje van een club in duwen met een foute liefde, omdat dit niet de voorwaarden horen te zijn waarop je terug onder haar vleugels vlucht. Je hoort terug naar huis te gaan met een stapel vieze was. Je hoort naar huis te gaan om de voorraadkast te plunderen. Je hoort naar huis te gaan om eindelijk weer eens een maaltijd te eten die neigt naar de schijf van vijf. Je hoort naar huis te gaan als je moeder je gewoon even moet verzorgen, omdat je een kater hebt of liefdesverdriet.

Het is vandaag de eerste schooldag van een nieuw jaar en ik hoop zó dat je met een lichte kater, een wee gevoel in je buik en het zweet in je handen de deur van de universiteit opent. En dan niet uit angst om wat er kan gebeuren, maar van de pure zenuwen over wat deze tijd je brengt.

Ik wens je een foute avond waarbij je van de beruchte kroeg Bubbels bijna rechtstreeks door moet naar een tentamen. Ik wens je veel potentiële liefdes, die je hoofd en hart op hol brengen. Ik wens je eindeloze avonden met vriendinnen, waar je vast iets betere wijn drinkt dan de kruikjes Lancer-rosé die wij soldaat maakten. Ik wens je fietsen over de Amsterdamse grachten, op die eerste terrasdag van het jaar. Maar vooral wens ik je een onbezorgde studietijd, waarin je grootste stress gaat om dat ene tentamen. Die, laten we eerlijk zijn, je vast wel gaat halen.

