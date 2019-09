7 redenen waarom lezen zo goed is

1. Woordenschat

Mensen die regelmatig een boek lezen, ontwikkelen een brede woordenschat en kunnen vaak makkelijker uit hun woorden komen. Het goed kunnen verwoorden hoe je je bijvoorbeeld voelt, kan dan ook een flinke boost voor je zelfvertrouwen zijn! Des te meer je leest, des te meer woorden je natuurlijk leert kennen. Dit kan bovendien je schrijfvaardigheden verbeteren.

2. Focus en concentratie

Voor een goed boek moet je echt even de tijd nemen, even goed voor gaan zitten. Dit kan voor sommigen nogal lastig zijn, maar als je leert jezelf volledig af te sluiten van de wereld en echt even in een boek duikt kan dit je concentratievermogen op den duur verbeteren.

3. Verbeelding

Het lezen van boeken dwingt jouw hersenen om een beeld te creëren bij het verhaal dat je leest. Hiermee train je je verbeeldingskracht; je spreekt letterlijk tot de verbeelding!

4. Slimmer

Door te lezen neem je veel informatie op waardoor je je (basis)kennis verbreedt. Uit onderzoek blijkt dan ook dat fanatieke lezers beter begrijpen hoe bepaalde zaken en/of mensen in elkaar steken.

5. Stress

Ja het is echt waar: uit onderzoek is gebleken dat lezen stress kan verminderen... De respondenten hoefden maar zes minuten te lezen, voordat hun hartslag vertraagde en hun spieren ontspanden! Dus druk in je hoofd? Gun jezelf even een leeskwartiertje!

6. Beter geheugen

Wanneer je leest, heb je meer tijd om na te denken. Zo onthoud je bijvoorbeeld kleine details over alle personages. Denk aan naam, leeftijd, hobby(’s) en uiterlijke kenmerken. Je traint onbewust je kortetermijngeheugen en hoeft er vrijwel geen moeite voor te doen!

7. Interessant

En misschien nog wel de leukste van allemaal; lezen maakt je interessant! We weten inmiddels dat je van lezen slimmer wordt. Je doet namelijk kennis op die je kunt gebruiken in gesprekken, bijvoorbeeld met een leuke date. Dit maakt jou natuurlijk hartstikke aantrekkelijk! Als je nou niet meteen in een boek duikt, weten wij het ook niet meer!

Bron: whytoread

