Achter het nieuws Aysegül: ’Ik sprak er als klein meisje niet over dat we klappen kregen’

Door Sabine Leenhouts Kopieer naar clipboard

„De inhoud heb ik nog niet gedeeld, maar mijn moeder weet dat ik altijd de scherpe randjes opzoek. Ze vindt het moeilijk, maar geeft me alle support.” Ⓒ Michel van Bergen

Theatermaker en actrice Ayşegül Karaca (31) had geen gemakkelijke jeugd. De trauma’s die zij door haar gewelddadige vader opliep en haar slechtziendheid, verwerkte ze in de toneelvoorstelling Oogentroost, waarmee ze breekt met de beklemmende Turkse traditie om de vuile was binnenskamers te houden.