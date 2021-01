Binnenland

Op Vlieland aangespoelde potvis overleden: ’Konden niets meer doen’

Op het strand van Vlieland is donderdagmiddag een levende potvis aangetroffen. Het dier was echter niet meer te redden en is overleden, meldt SOS Dolfijn. De natuurorganisatie is gespecialiseerd in het verstrekken van noodhulp aan walvisachtigen.