Verhalen achter het nieuws ’Vrouwen worden anders ziek dan mannen’

„Bij genderspecifieke zorg worden de verschillen tussen mannen en vrouwen onderzocht, maar tot dusver is hier in Nederland nog weinig aandacht aan besteed.” Ⓒ Duco de Vries

Maar liefst 80 procent van de patiënten met onverklaarde gezondheidsklachten is vrouw en daar moet verandering in komen, vindt oud-verpleegkundige en journaliste Mirjam Kaijer. Ze pleit met haar stichting Voices for Women al enige tijd voor meer onderzoek naar het vrouwenlichaam. Vanwege haar inzet heeft zij de Vrouw in de Media Award van Noord-Holland gewonnen.