Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant Jessica (31): ’Er werd getwijfeld of vrouwen wel een winnaarsmentaliteit hadden’

Door Yara Hooglugt Kopieer naar clipboard

’Ik had geen idee wie de vrouwelijke winnaars van de Elfstedentocht waren.’ Ⓒ Richard Mouw

Vrouwen in de Elfstedentocht? Welnee, dat kunnen ze helemaal niet aan. En wat moet dat wel niet met de vruchtbaarheid doen? Het klinkt als een prehistorische opvatting, maar het is nog geen veertig jaar geleden dat vrouwen voor het eerst met de competitie mochten meedoen. Marathonschaatser en onderzoeksjournalist Jessica Merkens (31) dook de geschiedenis in en schreef de verhalen op van pionierende schaatsheldinnen.