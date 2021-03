Alle ’Daarom stem ik op...’ artikelen voor je op een rij!

Splinter

Anna Kooijman (58) stemt deze verkiezingen op Splinter: „Vooral het kopje ’zorg’ in hun programma spreekt me aan. Zo staat er bijvoorbeeld dat er geen BTW meer moet zitten op groente en fruit. Ik leefde zelf in armoede en ik weet dat gezond leven voor gezinnen die minder te besteden hebben erg lastig is.” Lees hier het hele interview.

NLBeter

NLBeter kan op de stem van Kitty van Kleef (55) rekenen. „Ik zie NLBeter echt als een frisse wind. Ik ben niet bang dat mijn stem verloren gaat, omdat ik op een kleine partij stem, want als we het niet proberen, komt er nooit verandering!” Lees hier het hele interview.

Volt

Liesbeth Thijsen (67) brengt haar stem uit op Volt. „Ik stem op Volt, omdat het tijd is voor meer Europa. Zonder Europa kunnen we niet, dus we moeten het hoe dan ook samen doen.” Lees hier het hele interview.

JA21

Marianne van Smaalen (39) stemt op JA21. „Ik merk dat Joost Eerdmans betrouwbaar is. Hij interesseert zich voor wat zich in de samenleving afspeelt.” Lees hier het hele interview.

Forum voor Democratie

De partij Forum voor Democratie (FvD) krijgt de stem van Els Janssen (53). „De belangrijkste reden dat ik op FvD stem, is omdat zij tegen vrijheidsbeperkende maatregelen zijn en de coronamaatregelen willen beëindigen.” Lees hier het hele interview.

De SGP

Eline Nieuwland (29) stemt deze verkiezingen op de SGP. „Het belangrijkste vind ik dat de SGP zich hard maakt voor de bescherming van het leven. Van het prille begin tot het einde, omdat ieder mens waardevol is.” Lees hier het hele interview.

Denk

Fatma Karahan (34) stemt op Denk. „Ik stem op Denk, omdat deze partij strijdt voor rechtvaardigheid in een multiculturele samenleving. Mijn familie is van Turkse afkomst, dus voor mij is dat belangrijk.” Lees hier het hele interview.

50PLUS

Heleen Jansen (77) brengt haar stem uit op 50PLUS. „Ik vind het heel belangrijk dat deze partij pleit voor het recht op zelfbeschikking over het eigen levenseinde. Ik ben een voorstander van de mogelijkheid om zelf te kunnen bepalen wanneer je leven is voltooid. Lees hier het hele interview.

De PvdD

Mariët Bloemendal (57) stemt op de Partij voor de Dieren. „Wat mij het meeste aanspreekt is dat de Partij voor de Dieren een eind wil maken aan de bio-industrie. In de bio-industrie worden dieren gezien als producten en dat moet echt anders.” Lees hier het hele interview.

ChristenUnie

Ludy Ruiten (54) kiest deze verkiezingen voor de ChristenUnie. „De ChristenUnie streeft naar een abortusvrije samenleving en daar sta ik volledig achter. Er zijn genoeg voorbehoedsmiddelen die ervoor kunnen zorgen dat vrouwen niet zwanger raken.” Lees hier het hele interview.

De PvdA

Marieke Derksen (41) stemt op de Partij van de Arbeid. „De PvdA staat voor mij voor gelijkheid. Ze staan voor basisprincipes als normaal met elkaar omgaan en voor elkaar zorgen.” Lees hier het hele interview.

De SP

Eefke Postma (30) brengt haar stem uit op de Socialistische Partij. „Ik stem op de SP, omdat ik vind dat de verdeling tussen rijk en arm oneerlijk is. Lees hier het hele interview.

GroenLinks

GroenLinks kan op de stem rekenen van Natascha Stroo (50). „De belangrijkste reden dat ik GroenLinks stem is zonder enige twijfel het aanpakken van de klimaatcrisis. Ik maak me grote zorgen om het klimaat.” Lees hier het hele interview.

D66

Jacqui Ramjanam (55) stemt op D66. „Het programmapunt dat mij het meest aanspreekt van D66 is het creëren van kansengelijkheid in het onderwijs. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen.” Lees hier het hele interview.

Het CDA

Christien Dries (31) stemt op het CDA. „Mijn stem gaat elke verkiezing naar het CDA. Voor mij staat deze partij voor fatsoen en het behouden van de Nederlandse normen en waarden.” Lees hier het hele interview.

De PVV

Jikkenien Deerenberg (57) gaat deze verkiezingen stemmen op de PVV. „Ik ben voor asielopvang, maar het liefst in de eigen regio. Op die manier zijn de cultuurverschillen tussen het gastland en de immigrant minder groot en zal de integratie makkelijker gaan.” Lees hier het hele interview.

De VVD

De VVD ontvangt de stem van Mechteld Schelberg (52). „Mijn belangrijkste motivatie om op de VVD te stemmen is het coronabeleid. Ik heb vertrouwen in de huidige aanpak en zou willen dat het op deze manier door blijft gaan.” Lees hier het hele interview.