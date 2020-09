Weekhoroscoop 40

Ram

Liefde: Wees niet bang om je hart bloot te geven. Je uitingen van liefde zijn zeker niet zoetsappig en zullen door je partner meer worden gewaardeerd dan je denkt. Als je dan toch bezig bent: wat zou je graag nog eens willen uitproberen in de slaapkamer? Nu is het moment!

Financiën: Je kunt nu geld verdienen met nieuwe projecten. Als je al ideeën had is dit het moment om deze ook daadwerkelijk uit te voeren. Succes!

Werk: Kijk nog even goed je werk na voor je het inlevert of publiceert. Grote kans dat kleine foutjes er nu gemakkelijk insluipen. Als je je zorgen maakt om iets dat speelt op de werkvloer kun je dit wel kenbaar maken, alleen zal er nu niets mee worden gedaan.

Persoonlijk: Wees assertief zonder onaardig te zijn. Zolang je zorgt dat je vriendelijkheid niet wordt verward met zwakte is het prima om correct te blijven.

Stier

Liefde: Nostalgie speelt deze week een belangrijke rol binnen de relatie. ‘Weet je nog toen en toen?’ Dit is een heerlijk moment om terug te gaan naar de plek waar jullie elkaar voor het eerst ontmoetten of te kussen op de plek waar het allemaal begon.

Financiën: Nadat het een poosje iets minder goed ging in de portemonnee heb je nu gelukkig weer iets meer te besteden. Ben je van plan ergens in te investeren? Wanneer de winst rendabel is en je niet teveel risico loopt, wordt het nemen van een gok je niet afgeraden.

Werk: Betutteling alom! Iemand vindt het nodig om zich met elke stap de je zet te bemoeien of je te overspoelen met regeltjes en restricties. Helaas is er niets wat je hier tegen kunt doen behalve geduld hebben.

Persoonlijk: Besteed extra tijd aan gezonde voeding. Daarbij: wat heeft er nog meer ‘voeding’ nodig?

Tweelingen

Liefde: Dit is een goed moment om serieuze plannen te realiseren of om prille liefde officieel te maken. Hoe dan ook wordt het een romantische week vol liefde, serieuze gesprekken over de toekomst en gezelligheid voor twee op elk gebied.

Financiën: Grote uitgaven die je onlangs hebt gehad kunnen vanaf nu weer lekker worden aangevuld met een leuke meevaller of geld dat je verdient met overwerk of extra klussen naast je reguliere baan.

Werk: Je hebt het gevoel dat je hier en daar wordt belemmerd in je werk. Dit kan een vervelende collega of leidinggevende zijn maar ook te maken hebben met overmacht in de vorm van zwakke wifi of andere storingen. Maak je niet druk en richt je gewoon even op iets anders.

Persoonlijk: Waar een deur sluit, gaat een andere open. En misschien ook nog wel een raam! Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan als je er ruimte voor durft te maken.

Kreeft

Liefde: Dit is een goed moment om je geliefde weer eens ouderwets te verrassen. Regel desnoods met zijn of haar leidinggevende of collega’s dat je je partner even komt ophalen voor een lekker broodje in jullie favoriete lunchroom.

Financiën: Een samenwerking of het doen van een gezamenlijke aankoop kan goed voor je uitpakken deze week. Belangrijk is wel dat alles netjes op papier wordt vastgelegd, niemand risico loopt en het op alle fronten gelijkwaardig is.

Werk: Als je twijfels hebt over bepaalde werkzaamheden, een opdracht of zakenrelatie, negeer dit gevoel dan niet. Je bent nu extra alert op details en als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt heb je het waarschijnlijk bij het rechte eind.

Persoonlijk: Leer van oude lessen zonder erin te blijven hangen.

Leeuw

Liefde: Als je al het gevoel had dat jij en je lief wat uit elkaar waren gegroeid, is dit een mooi moment om aandacht aan elkaar te besteden. Jullie blijken toch meer gemeen te hebben dan je dacht en de gevoelens voor elkaar zijn ook nog steeds aanwezig.

Financiën: Na de brokstukken te hebben opgeraapt van flink wat onverwachte uitgaven is het nu tijd om alles weer aan te vullen en op te bouwen. Vooral uit werk is veel goeds te verwachten deze week.

Werk: Blijf te allen tijde eerlijk over wat je denkt en vindt. Dit is niet het moment voor pappen en nathouden en al helemaal niet voor pleasen. Ook al monden bepaalde gesprekken nu uit in verhitte discussies: het is het waard.

Persoonlijk: Heling is nodig op mentaal, emotioneel of fysiek gebied. Neem hoe dan ook de tijd om te herstellen. Wonden in welke vorm dan ook moeten in alle rust genezen.

Maagd

Liefde: Onzekerheid, jaloezie of irritatie over een ex van je geliefde laait op. Ook kan het zijn dat je je afvraagt of je partner nog wel eens aan iemand van vroeger denkt met als gevolg chagrijnigheid en de neiging tot ruziemaken. Dit is echt nergens voor nodig.

Financiën: Na een periode van stilstand komende financiën nu stukje bij beetje in beweging. Minder uitgaven en meer inkomsten zorgen ervoor dat alles lekker loopt op dit gebied. Aan jou de taak om dit zo te houden.

Werk: Na een saaie periode word je nu weer meer uitgedaagd zodat je het gevoel hebt meer tot je recht te komen. Je krijgt de kans om je eigen visie op je werkzaamheden los te laten en je eigen creativiteit eraan toe te voegen.

Persoonlijk: Zet jezelf in het licht en sta jezelf toe om te groeien en te bloeien!

Weegschaal

Liefde: Op liefdesgebied is dit een onrustige week. Je bent wat licht ontvlambaar en bent sneller geïrriteerd. Iets waar je je eerder niet of minder aan stoorde kan nu uitgroeien tot een enorm ding.

Financiën: Het is belangrijk om je uitgavepatroon serieus onder de loep te nemen. Juist nu is je inzicht op dit gebied scherp en haal je zonder enige moeite je zwakke plekken op dit gebied boven tafel.

Werk: Dit is niet de tijd om projecten erdoor te drukken of je werk in no time af te raffelen om het op tijd klaar te krijgen. Wat niet gaat, gaat niet. Gun jezelf de tijd die je nodig hebt en stel de dingen gewoon nog even uit, dat kan best.

Persoonlijk: Houd de balans! Bepaalde emoties dreigen de overhand te nemen. Laat je hoofd de controle houden over je hart in plaats van andersom.

Schorpioen

Liefde: Het is een goed idee om een gezamenlijke hobby te nemen waar jullie met veel plezier samen aan kunnen werken. Meditatie, yoga, muziek maken, sporten, alles is mogelijk. Ook is dit een fijne week om weer eens af te spreken met vrienden.

Financiën: Ook al krijg je nu de kans om een artikel te kopen dat lijkt op het artikel dat je eigenlijk voor ogen hebt, is het beter om dit niet te doen. Doe geen concessies met het oog op kwaliteit, daar krijg je op dezelfde dag nog spijt van.

Werk: Na een poosje te hebben stil gestaan is het nu de hoogste tijd om actie te ondernemen en je plannen door te voeren. Als er een belangrijke beslissing moet worden genomen kun je nu met een gerust hart de knoop doorhakken.

Persoonlijk: Negatieve emoties kosten veel meer energie dan positieve. Vergeven kan prima zonder te vergeten.

Boogschutter

Liefde: Dit is niet het moment om plannen voor de toekomst er nu al doorheen te jagen. Ook al zijn jullie nog zo enthousiast, geduld is niet alleen een schone zaak maar ook gewoon echt nodig. Besteed meer aandacht aan veilig vrijen deze week, ook hier kunnen bepaalde dingen zomaar (te) snel gaan.

Financiën: Kijk rond, observeer, registreer, maar doe niets. Geld uitgeven is niet het meest handige wat je nu kunt doen. Houd het bij de hoognodige uitgaven als vaste lasten en boodschappen.

Werk: Maak je geen zorgen om de tijd die je gevoelsmatig hebt verspild met wachten en nadenken (en piekeren). Deze week valt alles op zijn plek en kun je met volle kracht (alsnog) vooruit!

Persoonlijk: Volg je hart en doe wat je het leukst vindt om te doen. Waarom zou je het laten?

Steenbok

Liefde: Dit is een goede periode om planen te maken die in verband staan met het gezin, de familie en naaste vrienden. Misschien is het een idee om alvast te bekijken wat jullie dit jaar met de feestdagen gaan doen?

Financiën: Dit is het moment waarop je erachter komt dat je veel hebt geleerd van eerdere tegenslagen op financieel gebied. Let er daarnaast op dat je je niet voor andermans karretje laat spannen, diegene kan prima zelf zijn of haar eigen broek ophalen.

Werk: Mensen zijn geïnteresseerd in je en willen je ook buiten het werk beter leren kennen. Of dit ook verstandig is, is een tweede. Iemand laat duidelijk merken warme gevoelens voor je te hebben of probeert dit zo krampachtig te verbergen dat het juist opvalt.

Persoonlijk: Ervaringen uit het verleden kunnen nu zomaar weer opspelen. Helaas gaat het vooral om minder leuke gebeurtenissen. Ook al is het lang geleden, lucht je hart en praat erover met iemand die je werkelijk vertrouwt.

Waterman

Liefde: Je raakt sneller opgewonden en hebt echt zin om in de slaapkamer – of ergens anders – helemaal los te gaan met je lief. Bouw ondanks de grote opwinding de spanning langzaam op om er extra lang van te kunnen genieten.

Financiën: Het is echt verstandiger om projecten die meer kosten dan opleveren nu echt definitief los te laten. Geloof ook geen mensen die je met mooie praatje proberen over te halen tot een aankoop of investering.

Werk: Nieuwe projecten hebben grote kans van slagen, zeker wanneer je de juiste personen om hulp kunt vragen. Dit geldt zowel voor watermannen die in loondienst werken als voor zichzelf. Ook social media kan nu een belangrijke rol vervullen bij het werven van (nieuwe) klanten.

Persoonlijk: Het is tijd om een periode in je leven definitief af te sluiten en op een nieuwe manier verder te gaan. Je hebt genoeg geleerd om te weten hoe bepaalde dingen voortaan anders en beter kunnen.

Vissen

Liefde: Je geliefde kan haast niet van je afblijven. Niet dat de seks nu zoveel spannender wordt, het is meer die extra knuffel in het voorbijgaan of net dat beetje meer dicht tegen je aan zitten op de bank. Ook fijn!

Financiën: Als je eerder dit jaar een investering hebt gedaan of een project bent gestart, gaat dit nu eindelijk leuk geld opleveren. Je geduld en harde werken worden eindelijk beloond! Wel is het verstandig om nu een extra spaarpotje aan te maken.

Werk: Nu je bepaalde mensen beter hebt leren kennen en er een ‘rotte appel’ uit de mand is verdwenen, is de werksfeer er aanzienlijk op vooruit gegaan. Jullie raken steeds beter op elkaar ingespeeld met als gevolg dat de samenwerking vlotter verloopt.

Persoonlijk: Geheel onverwacht wordt er een conflict opgelost. Hoewel je dit niet had zien aankomen, lucht het je wel degelijk op.