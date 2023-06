Petra werd per mail gewaarschuwd voor haar vriend: ’Alles viel op z’n plek’

Niet alles is wat het lijkt, dat bewijst het verhaal van Petra (54). Die charmante persoon in haar leven bleek er flink wat geheimen op na te houden. Ze dacht de liefde van haar leven te hebben gevonden, maar werd in plaats daarvan vreselijk voorgelogen. Petra heeft een relatie en twee kinderen (18 en 21).

Ⓒ Dana van Leeuwen