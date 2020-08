Moeten ouderen en kwetsbaren worden afgeschermd zolang corona heerst?

Vooral in regio’s waar het virus het meest rondwaart, moeten ouderen en mensen met een beperking beter worden afgeschermd van het virus. Volgens Cees Hertogh, OMT-lid en hoogleraar Ouderengeneeskunde en Ethiek van de zorg is het belangrijk om bijvoorbeeld het bezoek in verpleeghuizen te reguleren.

Sociale bubbels

Ze vinden het belangrijk dat we niet teruggaan naar de situatie waar geen enkel bezoek mogelijk was in verpleeghuizen. Zo meldt Arend Arends, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en lid van het OMT. Hij pleit voor een systeem van sociale bubbels. „We moeten ernaar toe dat kwetsbare mensen een beperkt aantal vaste contactpersonen hebben.”

Volgens oud-VVD-senator Heleen Dupuis (75) is het belangrijk dat we jongere mensen de ruimte geven om de maatschappij draaiende te houden. „Laten wij ouderen thuisblijven als we daar jongere mensen de ruimte mee geven. Zij moeten de maatschappelijke processen op gang houden. Ik vind dat logisch en goed verdedigbaar. Ook voor onze eigen bescherming is het beter als wij zo min mogelijk in openbare ruimte komen.”, zo meldt ze aan het AD.

Hiernaast is de kans dat ouderen ernstig ziek worden of overlijden aan de gevolgen van het coronavirus aanzienlijk groter. AD meldt dat tachtigers bij besmetting 20 keer zoveel kans hebben om te overlijden als vijftigers en honderd keer zoveel kans als veertigers. De kans dat jongeren overlijden aan de gevolgen van het coronavirus is verwaarloosbaar.

Praat mee

