Daghoroscoop 20 maart

VANDAAG JARIG

Uw gezondheid kan de afgelopen twee jaar aandacht hebben gevraagd, waardoor problemen meer vat op u hadden. Dat blijft zo dit jaar. Het goede nieuws is dat tegen het eind van dit jaar uw welzijn verbetert. In geestelijk opzicht kunt u een opvallende groei beleven die niet onopgemerkt blijft.

RAM

Door overgevoeligheid kunt u te fel reageren op veranderingen. Geld opzij zetten voor later lijkt nu niet haalbaar. Weersta de verleiding te gokken, Vrouwe Fortuna is niet op uw hand. Focus liever op uw geliefde; wees charmant.

STIER

De wens uw eigen gang te gaan kan tot een machtsstrijd met uw partner leiden. Toegeven zal niet uw voorkeur hebben, dus moet u een compromis bedenken. In uw werk zult u geen andere keus hebben dan te doen wat u moet doen.

TWEELINGEN

Verantwoordelijkheden kunnen zwaar wegen, zeker als naasten te kennen geven dat u tekort schiet. Men beseft niet hoeveel u op de schouders draagt. Door te zwijgen komen ze daar ook niet achter. Communiceer beter.

KREEFT

U kunt ervaringen heftiger beleven dan anders; misschien bent u gestrest of overwerkt. Het beheren van gezamenlijke financiën wordt belangrijker. Zorg dat u het met uw partner eens bent als u een grote aankoop overweegt.

LEEUW

Zorg tijdig voor onderhoud en reparaties van uw huis; naarmate u langer wacht, zult u duurder uit zijn. U kunt ontdekken dat een tijdgebonden doelstelling haalbaarder is dan u dacht. Werk aandachtig en mijd mensen die u wantrouwt.

MAAGD

Er moet gecommuniceerd worden met uw zakelijk en persoonlijk partner. Dat gesprek kan heftig verlopen omdat een zeker onderwerp u nogal ter harte gaat. Alleen als u subtiel bent kunt u anderen beïnvloeden. Stel u flexibel op.

WEEGSCHAAL

Als u er in slaagt uw impulsiviteit onder controle te houden werkt u efficiënter en voorkomt u ongelukken. U kunt vandaag gemotiveerd zijn en mag dat ook van anderen verlangen. Voorkom dat uw opdrachten klinken als bevelen.

SCHORPIOEN

Blijf, als dat kan, dicht bij huis en verdiep u in de v raag wie u bent en wie u wilt worden. U kunt zich meer dan anders realiseren wat uw wortels zijn. Een mysterieuze zaak die uw aandacht trekt kan u van de straat houden.

BOOGSCHUTTER

Werk bij voorkeur thuis; als u niet wordt gestoord vordert u snel met een zakelijk of persoonlijk project. Op kantoor zullen collega’s u ergeren of blokkeert een nieuwe werknemer uw denkvermogen. Word niet grof of kortaf.

STEENBOK

Toetreden tot een nieuw sociaal circuit lijkt aantrekkelijk. U bent gewend de zaken op uw eigen manier aan te pakken, maar als u omgaat met mensen die begrijpen wat u bezighoudt, wordt dat makkelijker. Maak uw dromen waar.

WATERMAN

U hebt er zin in en bent er klaar voor om een nieuw project te starten. Uw enthousiasme en leidinggevende kwaliteiten zijn toereikend. Pas wel op dat uw ego geen knauw krijgt omdat een verdiend compliment aan uw neus voorbijgaat.

VISSEN

Gebruik uw energie om met iets nieuws te beginnen. U leert sneller door te doen dan erover te lezen. Een voorbeeld volgen zou ideaal zijn; schaam u daar niet voor. Door angst voor het onbekende kunt u star overkomen. Ontspan.