Dagboek van een Minnares 336: ’Zijn ogen glijden voortdurend naar mijn borsten’

Verhalen achter het nieuws

Sofie werkt met haar man: ’Moeilijk om werk en privé gescheiden te houden’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Sofie van Daalen (31). Samen met haar man Jorrit zijn ze ouders van Evi (4) en Melle (1). Sofie staat samen met Jorrit (32) ...